Lepas Hijab, Nathalie Holscher Dicurigai Murtad

JAKARTA - Nathalie Holscher menggegerkan netizen dengan keputusannya membuka hijab. Ia memamerkan rambut panjang tergerainya di unggahan Instagram terbarunya.

Mantan istri Sule ini terlihat mengenakan dress midi floral sambil melangkah. Video berwarna hitam putih itu dilengkapi dengan lagu Runtuh yang dibawakan Feby Putri dan Fiersa Besari.

keputusan Nathalie membuka hijabnya ini menimbulkan kekecewaan bagi sebagian besar netizen. Bahkan, ibu satu anak ini dicurigai akan pindah agama lagi.

"Jangan bilang pindah agama lagi," komentar netizen.

"Berawal dari buka hijab, setelah itu logout lagi dengan alasan mencari kedamaian, semoga cuma pikiran negatif aku aja," komentar netizen.