Kesal Dinasihati, Dewi Perssik Ultimatum Saipul Jamil

JAKARTA - Dewi Perssik tampaknya geram karena sang mantan suami, Saipul Jamil, turut memberikan saran soal perseteruannya dengan Ketua RT terkait hewan kurban beberapa waktu lalu.

Melalui live Instagramnya, Dewi memberikan tanggapan menohok. Alih-alih mengurusi masalahnya, sang pedangdut menyarankan Saipul untuk mengurusi dirinya sendiri.

"Saipul ini memberikan saran boleh, tapi sarannya buat diri sendiri aja daripada ngurusin aku. Sekarang urusin orang-orang biar percaya lagi kamu itu laki-laki normal," ujar Dewi, dikutip dari akun @terangmedia.

"Jadi jangan urusin aku, oke? itu akan lebih baik," lanjutnya.

Menurut Dewi, sah-sah saja apabila orang ingin memberikan saran kepadanya. Namun, lebih baik jika orang itu berkompeten dan memiliki kehidupan yang baik.

"Memberikan saran itu boleh, tapi kalau kita sudah lebih baik dari orang yang sudah kita kasih saran. Memberikan saran itu boleh tapi yang berkompeten," imbuhnya.