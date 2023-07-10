Cerita Morgan Oey Pertama Kali Bergabung dengan SM*SH

JAKARTA - Siapa yang tak mengenal sosok Handi Morgan Winata alias Morgan Oey atau Morgan SM*SH? Wajah tampannya diketahui sudah kerap muncul di layar kaca sejak 2010 lalu, lewat debutnya bersama boyband SM*SH.

Dalam akun YouTube HAHAHA TV yang dipandu Ernest Prakasa, pria 33 tahun ini tampak menceritakan awal mula dirinya bisa bergabung dengan boyband tersebut. Rupanya, Morgan merupakan satu-satunya personel yang tidak berasal dari Bandung, Jawa Barat, seperti Rafael, Rangga Bisma, Dicky, Reza dan Ilham.

Menariknya, Morgan justru mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan SM*SH dari salah seorang rekan dari bos agencynya, yang kala itu mencari satu personel berwajah oriental.

"Gue awalnya audisi sama produser, beliau partnernya mas Benny namaya mas Dean di PIM, Jakarta. Jadi ceritanya, semua personel dari Bandung, kecuali gue," ungkap Morgan Oey.

"Jadi gue sebelum di SM*SH itu tergabung di audisi model, jadi si mas Dean ini ngontak mas Iwan Toha, dia bos agensi gue dulu. 'Lo ada nggak anak oriental look yang bisa nyanyi', 'Oh ada nih, dia kemarin nggak lolos Indonesian Idol'," lanjutnya.

Menariknya, Morgan hanya audisi sendirian di salah satu coffee shop di Pondok Indah Mal. Ia bahkan sempat dites untuk bernyanyi, sebelum akhirnya diterima menjadi anggota ke tujuh dari boyband yang ngetop berkat lagu I Heart You tersebut.

"Akhirnya mas Iwan Toha minta gue samperin mas Dean di PIM. Ya udah di PIM gue audisi. Ngobrol tapi direkam, disuruh nyanyi, di PIM 1, nama tempatnya Regal Cafe atau Coffee Shop gitu. Setelah itu gue diminta nunggu seminggu lagi, abis itu gue di kontak, disuruh ke Bandung dan ketemu anak-anak yang lain. Which is gue lolos berarti," paparnya.

Bersama SM*SH, Morgan diketahui mampu bertahan selama 3 tahun, sebelum akhirnya memilih untuk hengkang. Bahkan ia menyebut bahwa perjuangan SM*SH untuk bisa debut kala itu cukup sulit, lantaran sempat ditolak berkali-kali.

Menariknya, usai membuat video klip perdana, nama mereka mendadak dikenal masyarakat luas. Bahkan, sampai diundang untuk tampil di berbagai kota di Indonesia, meski kala itu mereka hanya memiliki satu single saja, yakni I Heart You.