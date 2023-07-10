Wajah Harry Styles Dilempar Benda Asing saat Konser di Austria

WINA - Harry Styles menambah daftar panjang penyanyi dunia yang harus menerima perlakuan tak menyenangkan dari fans di atas panggung. Hal itu terjadi, saat dia menggelar konser di Wina, Austria.

Dalam video yang diunggah akun Pop Crave di Twitter, Harry tampak berjalan di atas panggung ketika sebuah benda melayang dan mengenai matanya. Dia terlihat kesakitan dan berhenti berjalan sambil memegangi mata kanannya.

Ini memang bukan pengalaman pertama Harry Styles ditimpuk barang oleh penggemarnya sendiri saat konser. Mengutip Vanity Fair, Senin (10/7/2023), dia juga pernah dilempar buket bunga saat konser di Cardiff, Wales, November 2022.

Tak hanya Harry, sederet musisi dunia lainnya juga mengalami kejadian serupa. Bulan lalu, seorang pria ditahan polisi setelah melempar ponselnya ke wajah Bebe Rexha. Insiden itu membuat sang penyanyi harus mendapat jahitan di matanya.