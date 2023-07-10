Indra Bekti Ngebet Ingin Rujuk, Klaim Kantongi Restu Ayah Aldila Jelita

JAKARTA - Indra Bekti bertekad ingin rujuk dengan Aldila Jelita. Bahkan, sang presenter mengklaim telah mengantongi restu dari ayah Dila.

"Mohon maaf, ibu sama bapaknya Dila juga berpisah kan. Untuk bapaknya kita sudah komunikasi, insya Allah disetujui kalau memang mau ada rujuk," saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

BACA JUGA: Indra Bekti Ungkap Keinginannya Rujuk dengan Aldila Jelita Saat Live di TV

Namun, ia masih menunggu tanggapan dari ibunda Dila terkait harapannya untuk rujuk kembali.

"Aku belum dapat kabar dari ibunya Dila seperti apa," kata Indra Bekti.

Guna memuluskan keinginan rujuk, tentunya hal ini harus melibatkan kedua keluarga besar. Bekti kini juga masih bersabar menunggu kabar dari keluarga mantan istrinya.