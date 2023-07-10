Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Indra Bekti Ngebet Ingin Rujuk, Klaim Kantongi Restu Ayah Aldila Jelita

Selvianus , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |18:05 WIB
Indra Bekti <i>Ngebet</i> Ingin Rujuk, Klaim Kantongi Restu Ayah Aldila Jelita
Indra Bekti dan Aldila Jelita. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Indra Bekti bertekad ingin rujuk dengan Aldila Jelita. Bahkan, sang presenter mengklaim telah mengantongi restu dari ayah Dila.

"Mohon maaf, ibu sama bapaknya Dila juga berpisah kan. Untuk bapaknya kita sudah komunikasi, insya Allah disetujui kalau memang mau ada rujuk," saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Namun, ia masih menunggu tanggapan dari ibunda Dila terkait harapannya untuk rujuk kembali.

"Aku belum dapat kabar dari ibunya Dila seperti apa," kata Indra Bekti.

Guna memuluskan keinginan rujuk, tentunya hal ini harus melibatkan kedua keluarga besar. Bekti kini juga masih bersabar menunggu kabar dari keluarga mantan istrinya.

