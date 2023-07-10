Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pamer Adegan Intim Sejenis, Sam Smith Ramai Dihujat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |18:30 WIB
Pamer Adegan Intim Sejenis, Sam Smith Ramai Dihujat
Sam Smith pamer adegan intim sejenis di Festival Mad Cool. (Foto: Instagram/@samsmith)
A
A
A

MADRID - Sam Smith kembali menuai hujatan publik setelah mempertontonkan adegan intim di panggung Mad Cool Festival di Villaverde Alto, Madrid, Spanyol, pada 7 Juli 2023. Momen itu viral usai diunggah akun Twitter @OliLondonTV. 

Dalam unggahan tersebut, pelantun Unholy tersebut tampak berpose seperti orang yang sedang melakukan hubungan seks anal. Parodi itu diperkuat dengan kehadiran seorang dancer yang berdiri di belakangnya. 

Tak hanya itu, kostum panggung Sam Smith juga terlihat begitu vulgar. Dia mengenakan celana dalam hitam dan stoking jaring-jaring berwarna senada sambil melakukan gerakan vulgar dan mengeluarkan suara tak senonoh. 

Sam Smith pamerkan adegan intim sejenis di Festival Mad Cool. (Foto: Instagram/@samsmith)

Publik sangat menyayangkan aksi panggung penyanyi 31 tahun tersebut mengingat ada kemungkinan penonton di bawah umur yang menyaksikan festival tersebut. “Setahuku, festival itu terbuka untuk semua umur, termasuk anak,” ujar akun @OliLondonTV menambahkan. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
