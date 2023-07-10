Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bangga, Video Motivasi Icha Nur Hanna Telah Ditonton 11 Juta Orang

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |16:40 WIB
Bangga, Video Motivasi Icha Nur Hanna Telah Ditonton 11 Juta Orang
Motivator Bunda Icha (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Bunda Icha merupakan seorang selebgram, influencer, motivator sekaligus pebisnis yang cukup aktif bersosial media. Saking aktifnya, pemilik nama asli Icha Nur Hanna ini kerap membagikan video terkait motivasi kehidupan, tips hidup hingga percintaan, sampai ditonton oleh 11 juta orang.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Bunda Icha ingin memberikan banyak semangat positif untuk kaum hawa. Terutama bagi mereka yang sudah berumah tangga.

Isi videonya yang tegas, detail hingga cara penyampaiannya yang mampu menyentuh hati banyak wanita untuk lebih bersemangat jalani hidup, membuat kontennya banyak disukai. Terlebih, ada banyak wanita yang mampu bangkit usai melewati fase berat kehidupan, setelah mendapatkan motivasi dan tips darinya.

"Ya dari awal niat saya ingin bisa banyak berbagi semangat positive vibes dan ajak followers saya untuk bisa banyak belajar bersyukur nikmati hidup," ujar wanita kelahiran Yogyakarta, 28 November 1985 ini.

Sementara itu, tak sedikit pula konten video motivasi miliknya yang memang mewakili hati banyak wanita.

Icha Nur Hanna

"Mereka butuh solusi untuk bagaimana sebaiknya bersikap yang terbaik pada kondisi itu dan menguatkan mereka walaupun saya tidak kenal di dunia nyata, karena itu adalah kebahagiaan yang Masya Allah sekali buat saya. Menguatkan mental dan mengajak untuk sama-sama belajar menjadi lebih baik dalam jalani hidup," jelas pemilik akun Instagram @ichanurhanna5 tersebut.

Bukan cuma berbagi motivasi, Bunda Icha juga kerap berbagi giveaway pada followersnya secara rutin. Bahkan, ia tak segan menghadiahi followersnya uang tunai setiap hari Jumat berkat usahanya A1mee dengan produk andalannya yakni minuman collagen BeauteGlow yang tentunya cukup sukses dan sangat digemari banyak Ibu-ibu.

Halaman:
1 2
