Vidi Aldiano Foto Bareng Taeyong NCT, Puji Sikap sang Idol!

JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano kembali membuktikan lingkup pertemanannya yang luas. Kali ini, pelantin Nuansa Bening ini memamerkan fotonya dengan idol Korea Selatan, Taeyong NCT.

Lewat cuitan di akun Twitternya, Vidi Aldiano mengungkapkan kesannya bertemu dengan salah satu member NCT tersebut.

"Hehehe," tulis Vidi Aldiano mengiringi unggahannya di Twitter-nya Senin (10/7/2023).

Dalam unggahannya, suami Sheila Dara itu terlihat memakai kaos hijau neon dan celana denim. Sedangkan Taeyong tampil kece dengan rambut ungu dan outfit cokelat.

Vidi merasa sangat bersyukur bisa bertemu dengan Taeyong NCT. Ia juga memuji sikap sang idol yang super ramah dan mudah diajak komunikasi.

"Bener-bener ni orang sih ramahnya maksimal. Glad to be able to meet and chat with him!" tambah Vidi Aldiano.