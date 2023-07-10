Gus Miftah Malu Usai Didapuk Sebagai Ustaz Paling Disukai Netizen

JAKARTA - Gus Miftah dinyatakan sebagai Ustaz atau Dai yang paling disukai di Indonesia. Hal tersebut bisa dibuktikan dari hasil survei Jayabaya Engine X dalam kontekstual perbincangan Ustaz dan Dai Pilihan Netizen Indonesia (Mix Base).

Sedikitnya ada 18 nama ulama yang masuk dalam bursa survei Ustaz pilihan netizen. Menariknya, nama Gus Miftah meraih rating pertama sebagai ulama yang paling disukai dengan hasil 12,8 persen atau dipilih sebanyak 208 dari 1626 responden.

Pada peringkat kedua ada nama Gus Baha yang memperoleh 184 suara, Gus Muwafiq 166 suara, hingga Buya Yahya di 154 suara.

Saat dimintai tanggapannya terkait hal itu, Gus Miftah tampak bersyukur. Namun, ia juga tak sampai berbesar kepala.

"Saya menanggapinya biasa-biasa saja, karena hidup itu kan isinya cuma dua, suka dan duka. Yang namanya orang berdakwah, itu resikonya kalau nggak disukai, ya dibenci," ungkap Gus Miftah kepada wartawan lewat voice note, Senin (10/7/2023).

Lucunya, Ustaz yang menjadi saksi saat Deddy Corbuzier memutuskan menjadi mualaf ini justru merasa malu dengan adanya survei tersebut. Mengingat, semua ulama tentunya memiliki tujuan sama terkait mengajarkan agama Islam serta mendapatkan rahmat serta ridha dari Allah SWT.

"Justru ini saya merasa malu sebenarnya ketika ada survei tentang ustaz yang disukai. Karena bagi saya jalan dakwah itu cuma satu, semata mata mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT," terang Gus Miftah.