Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Sanca Klaim Dua Kali Alami Penganiayaan

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |16:31 WIB
Dewi Sanca Klaim Dua Kali Alami Penganiayaan
Dewi Sanca alami dua kali penganiayaan. (Foto: Instagram/@dewisancaratuular)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Dewi Sanca mengaku trauma setelah dua kali mengalami penganiayaan. Hal itu membuat dia yakin untuk melaporkan pelaku atas tuduhan penganiayaan dan perbuatan tak menyenangkan. 

“Kejadian penganiayaan ini tak hanya sekali, tapi dua kali. Sampai klien saya, Dewi Sanca, trauma. Jadi terlapor menonjok bodi mobil klien saya dan main fisik,” tutur Fredrich Yunadi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (10/7/2023). 

Tak hanya kasus penganiayaan, Dewi Sanca juga akan menjerat orang yang sama dengan tuduhan pencemaran nama baik. Fredrich mengaku, pihaknya sudah mengantongi bukti berupa percakapan WhatsApp hingga video kejadian. 

Dewi Sanca sebut dua kali alami penganiayaan. (Foto: Okezone)

“Kami juga membawa saksi yang akan memberikan pernyataan terkait kejadian tersebut. Dia teriak-teriak dan memaki klien saya. Semua ada bukti videonya,” ujar sang kuasa hukum. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/33/2844099/dewi-sanca-laporkan-dugaan-penganiayaan-dan-pencemaran-nama-baik-NhYISkk0UD.jpg
Dewi Sanca Laporkan Dugaan Penganiayaan dan Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/26/33/2284309/pandemi-belum-usai-dewi-sanca-tolak-job-manggung-untuk-pilkada-PG8gUc6bLU.jpg
Pandemi Belum Usai, Dewi Sanca Tolak Job Manggung untuk Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/26/33/2146370/unggah-foto-jadul-dewi-sanca-ingin-jadi-artis-sejak-remaja-nb3lwo7YA7.jpg
Unggah Foto Jadul, Dewi Sanca Ingin Jadi Artis sejak Remaja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/12/33/2128908/tengah-hamil-dewi-sanca-tepergok-jalan-bareng-pria-bukan-suami-Qh6Kb8cizs.jpeg
Tengah Hamil, Dewi Sanca Tepergok Jalan Bareng Pria Bukan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/08/33/2127412/unggah-foto-nyaris-topless-dewi-sanca-sempat-khawatir-uu-ite-yPdgIr35hR.jpg
Unggah Foto Nyaris Topless, Dewi Sanca Sempat Khawatir UU ITE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/08/33/2127375/sebar-foto-topless-dewi-sanca-biar-puas-kalian-Oes7s2tRpw.jpg
Sebar Foto Topless, Dewi Sanca: Biar Puas Kalian!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement