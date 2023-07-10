Dewi Sanca Klaim Dua Kali Alami Penganiayaan

JAKARTA - Pedangdut Dewi Sanca mengaku trauma setelah dua kali mengalami penganiayaan. Hal itu membuat dia yakin untuk melaporkan pelaku atas tuduhan penganiayaan dan perbuatan tak menyenangkan.

BACA JUGA: Dewi Sanca Laporkan Dugaan Penganiayaan dan Pencemaran Nama Baik

“Kejadian penganiayaan ini tak hanya sekali, tapi dua kali. Sampai klien saya, Dewi Sanca, trauma. Jadi terlapor menonjok bodi mobil klien saya dan main fisik,” tutur Fredrich Yunadi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (10/7/2023).

Tak hanya kasus penganiayaan, Dewi Sanca juga akan menjerat orang yang sama dengan tuduhan pencemaran nama baik. Fredrich mengaku, pihaknya sudah mengantongi bukti berupa percakapan WhatsApp hingga video kejadian.

BACA JUGA: Didi Mahardika Tulis Doa dan Harapan untuk Rumah Tangganya Bersama Cita Citata di Anniversary Pernikahan

“Kami juga membawa saksi yang akan memberikan pernyataan terkait kejadian tersebut. Dia teriak-teriak dan memaki klien saya. Semua ada bukti videonya,” ujar sang kuasa hukum.