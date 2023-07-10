Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Sanca Laporkan Dugaan Penganiayaan dan Pencemaran Nama Baik

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |16:08 WIB
Dewi Sanca Laporkan Dugaan Penganiayaan dan Pencemaran Nama Baik
Dewi Sanca. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Dewi Sanca melayangkan laporan atas kasus dugaan penganiayaan ke Polda Metro Jaya hari ini, Senin (10/7/2023).

Kuasa hukum Dewi Sanca, Fredrich Yunadi, menjelaskan bahwa sang klien sejatinya akan membuat dua laporan sekaligus.

"Jadi hari ini kita ke sini dalam rangka akan membuat dua laporan, yang satu laporan soal pencemaran nama baik melalui medsos, yang kedua penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seorang oknum. Nanti detailnya setelah kita selesai membuat laporannya," kata Fredrich Yunadi kepada awak media sebelum membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya hari ini.

Fredrich Yunadi kemudian menjelaskan bukti yang disertakan dalam laporan Dewi Sanca hari ini.

"Buktinya itu selain saksi, ada bukti seperti komunikasi melalui Whatsapp, terus ada video waktu penganiayaan orangnya teriak-teriak, memaki-maki, itu semua kita sudah bawa sebagai bukti," paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/33/2844107/dewi-sanca-klaim-dua-kali-alami-penganiayaan-uUfnAtoroM.jpg
Dewi Sanca Klaim Dua Kali Alami Penganiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/26/33/2284309/pandemi-belum-usai-dewi-sanca-tolak-job-manggung-untuk-pilkada-PG8gUc6bLU.jpg
Pandemi Belum Usai, Dewi Sanca Tolak Job Manggung untuk Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/26/33/2146370/unggah-foto-jadul-dewi-sanca-ingin-jadi-artis-sejak-remaja-nb3lwo7YA7.jpg
Unggah Foto Jadul, Dewi Sanca Ingin Jadi Artis sejak Remaja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/12/33/2128908/tengah-hamil-dewi-sanca-tepergok-jalan-bareng-pria-bukan-suami-Qh6Kb8cizs.jpeg
Tengah Hamil, Dewi Sanca Tepergok Jalan Bareng Pria Bukan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/08/33/2127412/unggah-foto-nyaris-topless-dewi-sanca-sempat-khawatir-uu-ite-yPdgIr35hR.jpg
Unggah Foto Nyaris Topless, Dewi Sanca Sempat Khawatir UU ITE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/08/33/2127375/sebar-foto-topless-dewi-sanca-biar-puas-kalian-Oes7s2tRpw.jpg
Sebar Foto Topless, Dewi Sanca: Biar Puas Kalian!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement