HOT GOSSIP

Jeje Govinda Beri Maaf Pada Syahnaz Usai Akui Perselingkuhannya dengan Rendy Kjaernett

Selvianus , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |07:38 WIB
Jeje Govinda Beri Maaf Pada Syahnaz Usai Akui Perselingkuhannya dengan Rendy Kjaernett
Syahnaz dan Jeje Govinda (Foto: Instagram)
JAKARTA - Pasangan Jeje Govinda dan Syahnaz Sadiqah akhirnya buka suara terkait pemberitaan perselingkuhan yang belakangan ramai diperbincangkan. Perselingkuhan tersebut diketahui dilakukan oleh ibu dua anak tersebut dengan seorang aktor bernama Rendy Kjaernett.

Setelah bungkam dalam waktu yang cukup lama, pasangan yang menikah pada tahun 2018 itu akhirnya muncul dan mengklarifikasi apa yang terjadi melalui video di akun YouTube mereka. Dalam video tersebut, Jeje mengatakan bahwa keputusannya untuk bungkam dikarenakan ia ingin terlebih dulu menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Syahnaz.

Lebih lanjut, drummer Govinda itu juga ingin agar dirinya dan Syahnaz bisa lebih dulu menyelesaikan masalah mereka tanpa melibatkan pihak lain.

“Mungkin juga banyak yang bertanya-tanya kenapa selama ini gua diam. Jadi, gua sama Nanas diam bukan berarti nggak selesaikan masalah. Gua percaya setiap orang punya caranya sendiri selesaiin masalah. Gua sama Nanas lebih memilih selesaikan secara internal, dengan cara terbaik yang gua tahu buat keluarga gua,” ujar Jeje Govinda dikutip  Kanal YouTube Jeje & Nanas Channel pada Minggu, 9 Juli.

“Karena dari awal gua berkomitmen sama Nanas, kalau ada masalah apapun sebaiknya diselesaikan berdua, bahkan keluarga pun jangan sampai tahu kalau ada masalah,” sambungnya.

Selain itu, Jeje juga punya alasan sendiri atas keputusannya yang diambil. Ia tidak ingin gegabah dan membuat nama baik Nanas semakin tercoreng di hadapan publik luas.

Syahnaz dan Jeje Govinda

“Gua sebagai kepala keluarga, sebagai imam untuk keluarga kecil gua, apapun masalahnya, apapun kesalahannya, gua akan selalu menjaga nama baik istri gua, gua akan selalu melindungi Nanas dan anak-anak gua. Karena bagaimanapun juga Nanaz itu ibu dari anak-anak gua,” papar Jeje.

Terlepas dari apa yang telah dilakukan Syahnaz, Jeje masih memposisikan istrinya itu sebagai sosok wanita mulia di hadapannya.

"Buat gua ada dua wanita yang mulia di hidup ini, yang pertama ibu yang melahirkan gua dan yang kedua ibu yang melahirkan anak-anak gua," lanjutnya.

Disisi lain, Syahnaz sendiri juga membenarkan adanya perselingkuhan dan menyesali apa yang telah dilakukannya. Dihadapan suaminya, ia meminta maaf dan berjanji untuk belajar menjadi istri dan ibu yang lebih baik lagi.

"Aku menyesal, pasti menyesal banget dengan apa yang sudah terjadi semuanya. Mungkin aku kemarin-kemarin kurang bisa menghargai, kurang bisa bersyukur udah dikasih keluarga yang baik, dikasih suami yang baik banget,” ucap Syahnaz.

