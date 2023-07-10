Leily Sagita Curhat Sulit Cari ART, Takut Dimarahi Kayak di TV

JAKARTA - Artis senior Leily Sagita merasakan imbas akibat sering memerankan tokoh antagonis di sinetron. Lantaran hal itu, ia mengaku sulit mencari asisten rumah tangga (ART).

"Sampai sekarang aja masih susah kalau yang (cari ART) baru, kalau yang lama sudah ngerti," ujar Leily, dikutip dari Rumpi, Senin (10/5/2023).

Padahal, ART yang bekerja dengannya selama ini sangat loyal. Namun, Leily terpaksa harus mencari yang baru karena pekerjanya sudah meninggal.

"Mau cari yang baru ini susah soalnya kalau pembantu saya lama-lama ikut saya" ujar Leily.