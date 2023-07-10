Sinopsis Brick Mansions, Film Pertama Paul Walker Usai Meninggal Dunia

JAKARTA - Sinopsis film Brick Mansions akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Brick Mansions adalah sebuah film aksi tahun 2014 yang dibintangi oleh Paul Walker, David Belle, RZA, juga dibintangi oleh Goûchy Boy, Catalina Denis dan Carlo Rota. Film ini disutradarai oleh Camille Delamarre dan ditulis oleh Luc Besson, Robert Mark Kamen dan Bibi Naceri. Film ini merupakan remake dari film Prancis tahun 2004, District 13, yang juga dibintangi oleh Belle.

Brick Mansions dirilis pada 25 April 2014, lima bulan setelah kematian Walker pada 30 November 2013 dan memiliki dedikasi kepadanya di awal kredit. Ini adalah film terakhir Walker, diikuti dengan penampilan film terakhirnya di Furious 7.

Sinopsis Film Brick Mansions

Brick Mansion menceritakan kota Detroit yang penuh kejahatan, lingkungan yang sangat berbahaya sehingga penegakan hukum kewalahan. Tidak dapat mengendalikan kejahatan, pejabat kota membangun tembok penahanan kolosal setinggi 12 m di sekitar area ini, yang dikenal sebagai Brick Mansions.

Brick Mansions merupakan proyek zona larangan bepergian. Polisi memantau semua pergerakan masuk dan keluar dari Brick Mansions. Sekolah serta rumah sakit di dalamnya telah ditutup.

Bagi polisi yang menyamar Damien Collier (Paul Walker), setiap hari adalah pertempuran melawan korupsi setelah kematian ayahnya. Bagi mantan narapidana Prancis-Karibia Lino Duppre (David Belle), setiap hari adalah perjuangan untuk menjalani kehidupan yang jujur.

Lino diburu oleh gembong narkoba Tremaine Alexander karena mencuri heroin dalam jumlah besar dan mengosongkannya ke bak mandi. Lino menghindari penangkapan, jadi Tremaine menyuruh anak buahnya menangkap pacar Lino, Lola. Lino mencoba membebaskannya, dan bersama-sama mereka berhasil melarikan diri dan menangkap Tremaine dan menyerahkannya ke polisi di tembok perbatasan.

Namun, Lino kaget saat polisi membebaskan Tremaine dan malah menangkapnya; ternyata polisi sudah lama di gaji Tremaine. Saat ditangkap, Lino membunuh seorang petugas polisi dalam upaya melarikan diri yang gagal.

Sementara itu, pejabat kota telah menemukan Tremaine telah mendapatkan bahan peledak nuklir dan rudal kecil, yang rencananya akan diluncurkan ke pusat kota Detroit kecuali dia mendapatkan uang tebusan. Damien dikirim menyamar sebagai tahanan untuk membebaskan Lino agar keduanya bisa menghancurkan bom bersama.

Bersama-sama, keduanya berhasil melarikan diri dari mobil polisi. Pada awalnya mereka berkelahi satu sama lain, baik secara verbal maupun fisik, tetapi mereka akhirnya memutuskan untuk bekerja sama - meskipun sebelumnya Lino menyimpulkan Damien sebenarnya adalah polisi yang menyamar. Bersama-sama, keduanya berhadapan dengan Tremaine dan gengnya untuk membebaskan Lola dan menjinakkan bom.

