HOME CELEBRITY MUSIK

Helmy Yahya-Denny Malik Gelar Lintas Melawai, Hidupkan Kembali Kawasan Blok M

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |22:30 WIB
Helmy Yahya-Denny Malik Gelar <i>Lintas Melawai</i>, Hidupkan Kembali Kawasan Blok M
Helmy Yahya Dan Denny Malik. (Foto: Annastasya/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Artis senior Helmy Yahya dan Denny Malik mengajak masyarakat bernostalgia ke era 80 hingga 90-an lewat festival musik Lintas Melawai. Acara ini akan digelar pada 28-30 Juli 2023 di Taman Literasi, Blok M, Jakarta Selatan.

Berbeda dengan acara festival musik biasa, Lintas Melawai ini akan mengusung tema era 80 hingga 90-an melalui pagelaran hiburan seperti bazar hingga penampilan dari artis tempo dulu.

Helmy mengatakan, acara ini pun dibuat sekaligus untuk menghidupkan lagi kawasan Blok M, Melawai yang pernah menjadi ikon anak muda di era 80 dan 90-an.

“Dulu ada satu kawasan di Jakarta Selatan namanya Blok M, Melawai yang menjadi pusat budaya anak-anak muda Indonesia,” jelas Helmy saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Salatan, Senin (10/7/2023).

Acara Lintas Melawai ini didasarkan pada keinginan untuk membuat sebuah acara yang bernuansa retro dengan atmosfir nostalgia untuk menghadirkan suasana yang mengingatkan masa lalu.

Halaman:
1 2
