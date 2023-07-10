Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Agnez Mo Unggah Foto bersama Crush, Bakal Duet Bareng?

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |02:30 WIB
Agnez Mo Unggah Foto bersama Crush, Bakal Duet Bareng?
Agnez Mo dan Crush. (Foto: Instagram/@agnezmo)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo menggegerkan penggemar karena unggahan terbaru di akun Instagramnya. Ia tiba-tiba membagikan fotonya bersama Crush, penyanyi R&B dan hip hop asal Korea Selatan.

Agnez Mo mengunggah dua potret bersama pemilik nama asli Shin Hyo-seob tersebut saat berada di Seoul, Korea Selatan. Salah satunya terlihat di ruangan yang seperti studio musik.

"Vibes! @crush9244," tulis Agnez Mo.

Unggahan itu menuai reaksi warganet. Di antaranya menduga dua musisi beda negara ini akan berkolaborasi.

"Aroma-aroma bakal duet lagi nih," komentar netizen.

Halaman:
1 2
