Agnez Mo Unggah Foto bersama Crush, Bakal Duet Bareng?

JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo menggegerkan penggemar karena unggahan terbaru di akun Instagramnya. Ia tiba-tiba membagikan fotonya bersama Crush, penyanyi R&B dan hip hop asal Korea Selatan.

Agnez Mo mengunggah dua potret bersama pemilik nama asli Shin Hyo-seob tersebut saat berada di Seoul, Korea Selatan. Salah satunya terlihat di ruangan yang seperti studio musik.

"Vibes! @crush9244," tulis Agnez Mo.

Unggahan itu menuai reaksi warganet. Di antaranya menduga dua musisi beda negara ini akan berkolaborasi.

"Aroma-aroma bakal duet lagi nih," komentar netizen.