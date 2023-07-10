Advertisement
MUSIK

Latar Belakang Lintang More on Mumbles Terjun ke Dunia Musik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |04:01 WIB
Latar Belakang Lintang More on Mumbles Terjun ke Dunia Musik
More on Mumbles (Foto: ist)
JAKARTA - More on Mumbles telah debut di belantika musik Indonesia. Sang vokalis, Lintang Larasati menceritakan awal mula bisa menyukai musik dan kemudian terjun menjadi penyanyi profesional.

“Dulu yang pengen aku ngeband ya ibuk. Yang mengurusi segala macemnya juga ibuk dan teman-temannya ibuk. Mulai dari lagu apa yang dibawain, gimana musiknya, sampai baju apa yang dipake pas manggung,” kenang Lintang.

More on Mumbles

Lintang mengaku belum mampu bilang ke orang tuanya kalau dia kurang nyaman dengan cara ngeband seperti itu. Alhasil, pengalaman ngeband dari kecil yang semuanya serba diatur itu justru membuat Lintang lelah dan takut main musik.

