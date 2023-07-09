Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Arya Vasco Jadi Pegolf Profesional dalam Series Vision+ Candy Caddy

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |16:18 WIB
Arya Vasco Jadi Pegolf Profesional dalam Series Vision+ <i>Candy Caddy</i>
Arya Vasco
A
A
A

JAKARTA – Arya Vasco kembali ke layar kaca lewat perannya dalam original series Vision+, Candy Caddy. Dalam serial tersebut, dia berperan sebagai pegolf profesional bernama Rayhan alias Ray.

Sang ayah memegang peran besar dalam karier Ray sebagai pegolf. Sang ayah adalah orang pertama yang memperkenalkan sekaligus melatihnya bermain golf. Hal ini membuat Ray menghabiskan sebagian besar waktunya di lapangan golf.

“Jadi dari kecil, Rayhan sudah mengikuti berbagai turnamen golf. Bisa aku bilang, passion dan true love Ray itu adalah lapangan golf,” ungkap Arya Vasco menjelaskan lebih datail tentang perannya. 

Demi perannya sebagai Rayhan, Arya harus menjalani berbagai workshop tentang golf sebelum akhirnya masuk proses syuting. Kekasih Cinta Laura ini mengaku, sangat menikmati proses latihan yang dijalaninya.

“Aku dan Zulfa Maharani harus kelihatan jago bermain golf dalam series ini. Jadi senang pas workshop ada kesempatan untuk latihan dengan pelatih golf. Alhamdulillah, sekarang sudah kelihatan jago mainnya," ujarnya

Arya Vasco membintangi original series Vision+, Candy Caddy. (Foto: Vision+)

Disutradarai Myrna Paramita, original series Vision+ Candy Caddy dibintangi sederet aktor muda, seperti Arya Vasco, Zulfa Maharani, Sugesta Handayani, Ciccio Manassero, dan Yusuf Ozkan.

