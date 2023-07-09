Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Pertarungan Sengit Babak Judge Cuts Indonesia's Got Talent 2023

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |15:19 WIB
Pertarungan Sengit Babak <i>Judge Cuts</i> Indonesia's Got Talent 2023
Indonesia's Got Talent. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Para peserta Indonesia’s Got Talent 2023 masih terus berusaha untuk bisa mengamankan posisi mereka dan menuju babak Quarter Final. Lalu siapa saja peserta yang berpotensi menarik perhatian pekan ini? 

Ada Joharini yang membuat David dan Robby Purba ikut bernyanyi, sementara Rossa memuji aransemennya. Penampilan Fatamorgana yang menampilkan gerakan seperti boneka juga tak kalah memukau. Denny bahkan menyebut, penampilannya sangat mahal. 

Peserta lainnya, Darak Badarak bangga dan puas saat tampil membawakan karya perpaduan Minang dan Jawa yang sangat memukau. Ada juga Joko Wandira yang bercerita tentang perjalanannya mencari cinta dikemas dalam lawakan dan sulap.

Tak kalah dengan yang lain, Elly Rahmawati juga memberikan kejutan dengan kemampuannya dalam melakukan beatbox dan acapella. Penampilannya sukses mencuri hati Reza Arap. 

Ada juga tarian energik Pandawa Lima yang mendapat komentar positif dari Denny Sumargo. Sementara Komunal Primitif mendapatkan standing ovation dari Rossa karena aksinya menyajikan karya dengan tema manusia purba tengah berburu.

Indonesia's Got Talent. (Foto: MNC Media)

Tampil dengan ide brilian, Wingit menyajikan musik dari bunyi-bunyian yang dihasilkan barang-barang bekas, seperti tutup botol, toples, hingga tabung gas. Perpaduan nada yang mereka hasilkan terdengar sangat indah dan berhasil mencuri perhatian juri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/598/2865004/juara-indonesia-got-talent-season-2-femme-fatale-usaha-kami-terbayar-LpqRc5jfOY.jpg
Juara Indonesia Got Talent Season 2, Femme Fatale: Usaha Kami Terbayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/598/2864378/selamat-femme-fatale-jadi-juara-indonesia-got-talent-c4XFXbZs8G.jpg
Selamat, Femme Fatale Jadi Juara Indonesia Got Talent 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/598/2859389/meriah-10-finalis-berhasil-masuk-ke-babak-road-to-grand-final-indonesia-got-talent-5CASRfWdq3.jpeg
Meriah, 10 Finalis Berhasil Masuk ke Babak Road To Grand Final Indonesia Got Talent
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/29/598/2854264/5-kontestan-peraih-golden-buzzer-kembali-tampil-di-semi-final-indonesias-got-talent-2023-QxElfH9HkJ.jpg
5 Kontestan Peraih Golden Buzzer Kembali Tampil di Semi Final Indonesias Got Talent 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/598/2850789/malam-ini-ada-kejutan-di-quarter-final-terakhir-indonesia-s-got-talent-2023-hdnNJcRrfB.jpg
Malam Ini! Ada Kejutan di Quarter Final Terakhir Indonesia's Got Talent 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/598/2847133/penampilan-fresh-peserta-indonesias-got-talent-di-babak-baru-quarter-final-gC1YO5Ap0X.jpeg
Penampilan Fresh Peserta Indonesias Got Talent di Babak Baru: Quarter Final
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement