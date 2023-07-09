Pertarungan Sengit Babak Judge Cuts Indonesia's Got Talent 2023

JAKARTA - Para peserta Indonesia’s Got Talent 2023 masih terus berusaha untuk bisa mengamankan posisi mereka dan menuju babak Quarter Final. Lalu siapa saja peserta yang berpotensi menarik perhatian pekan ini?

Ada Joharini yang membuat David dan Robby Purba ikut bernyanyi, sementara Rossa memuji aransemennya. Penampilan Fatamorgana yang menampilkan gerakan seperti boneka juga tak kalah memukau. Denny bahkan menyebut, penampilannya sangat mahal.

Peserta lainnya, Darak Badarak bangga dan puas saat tampil membawakan karya perpaduan Minang dan Jawa yang sangat memukau. Ada juga Joko Wandira yang bercerita tentang perjalanannya mencari cinta dikemas dalam lawakan dan sulap.

Tak kalah dengan yang lain, Elly Rahmawati juga memberikan kejutan dengan kemampuannya dalam melakukan beatbox dan acapella. Penampilannya sukses mencuri hati Reza Arap.

Ada juga tarian energik Pandawa Lima yang mendapat komentar positif dari Denny Sumargo. Sementara Komunal Primitif mendapatkan standing ovation dari Rossa karena aksinya menyajikan karya dengan tema manusia purba tengah berburu.

Tampil dengan ide brilian, Wingit menyajikan musik dari bunyi-bunyian yang dihasilkan barang-barang bekas, seperti tutup botol, toples, hingga tabung gas. Perpaduan nada yang mereka hasilkan terdengar sangat indah dan berhasil mencuri perhatian juri.