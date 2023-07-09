Pernah Pacaran, Taylor Swift Peluk Hangat Taylor Lautner di Panggung Eras Tour

KANSAS - Taylor Swift dan Taylor Lautner dipertemukan kembali setelah puluhan tahun mengakhiri hubungan asmara mereka. Disaksikan puluhan ribu fans, mereka berbagi pelukan hangat di panggung Eras Tour.

Peristiwa tersebut terjadi di konser Eras Tour di Stadion Arrowhead Kansas City, Missouri, Amerika Serikat, pada 7 Juli 2023. Dalam kesempatan itu, Swift memberikan ucapan manis tentang Lautner.

“Taylor Lautner memberi energi positif saat aku menggarap album ‘Speak Now’. Dan aku bisa bilang, dia adalah pria yang melakukan setiap hal manis yang kalian lihat dalam video musik tersebut,” kata Swift dikutip dari US Weekly, Senin (10/7/2023).

Swift dalam keterangannya menambahkan, “Kini, Lautner dan istrinya sudah menjadi sahabatku. Ini sangat menyenangkan karena kami bertiga punya nama depan yang sama.”

BACA JUGA: Cerita Nia Ramadhani Lempar Uang ke Wajah Ardi Bakrie

Mendengar pernyataan sang mantan kekasih, Lautner mengatakan, “Aku menghormatimu tak hanya karena kau adalah penyanyi, pencipta lagu, dan artis terbaik. Tapi karena kau sosok yang murah hati, rendah hati, dan baik. Aku merasa terhormat bisa mengenalmu.”