Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pernah Pacaran, Taylor Swift Peluk Hangat Taylor Lautner di Panggung Eras Tour

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |02:30 WIB
Pernah Pacaran, Taylor Swift Peluk Hangat Taylor Lautner di Panggung Eras Tour
Taylor Swift berpose bersama sang mantan kekasih, Taylor Lautner dan istrinya. (Foto: Instagram/@taylautner)
A
A
A

KANSAS - Taylor Swift dan Taylor Lautner dipertemukan kembali setelah puluhan tahun mengakhiri hubungan asmara mereka. Disaksikan puluhan ribu fans, mereka berbagi pelukan hangat di panggung Eras Tour. 

Peristiwa tersebut terjadi di konser Eras Tour di Stadion Arrowhead Kansas City, Missouri, Amerika Serikat, pada 7 Juli 2023. Dalam kesempatan itu, Swift memberikan ucapan manis tentang Lautner.

“Taylor Lautner memberi energi positif saat aku menggarap album ‘Speak Now’. Dan aku bisa bilang, dia adalah pria yang melakukan setiap hal manis yang kalian lihat dalam video musik tersebut,” kata Swift dikutip dari US Weekly, Senin (10/7/2023). 

Swift dalam keterangannya menambahkan, “Kini, Lautner dan istrinya sudah menjadi sahabatku. Ini sangat menyenangkan karena kami bertiga punya nama depan yang sama.” 

Taylor Lautner dan Taylor Swift. (Foto: InStyle)

Mendengar pernyataan sang mantan kekasih, Lautner mengatakan, “Aku menghormatimu tak hanya karena kau adalah penyanyi, pencipta lagu, dan artis terbaik. Tapi karena kau sosok yang murah hati, rendah hati, dan baik. Aku merasa terhormat bisa mengenalmu.”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174934/taylor_swift_dan_travis_kelce-a3oM_large.jpg
Taylor Swift Bantah Bakal Pensiun Bermusik setelah Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/33/3165939/taylor_swift_dan_travis_kelce-2Rsm_large.jpg
Taylor Swift Tunangan, Donald Trump Beri Ucapan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/33/3165701/taylor_swift_dan_travis_kelce-UXYJ_large.jpg
Taylor Swift dan Travis Kelce Resmi Bertunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/33/3145418/taylor_swift-lQ6q_large.jpg
5 Sumber Kekayaan Taylor Swift, Musisi dengan Pendapatan Tur Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/33/3095555/taylor_swift-3Ien_large.jpg
Taylor Swift Jadi Artis Paling Berprestasi di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/33/3094637/taylor_swift-nEB6_large.jpg
Konser Sukses Besar, Taylor Swift Beri Bonus Rp3 Triliun untuk Kru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement