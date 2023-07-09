Inara Rusli Selfie di Kamar Mandi, Dicibir Buka Aurat Sedikit-sedikit

JAKARTA - Inara Rusli mengundang pergunjingan netizen. Perempuan yang tengah proses cerai dengan Virgoun ini membuat heboh karena unggahan terbarunya.

Dalam unggahannya, Inara terlihat sedang melakukan mirror selfie di sebuah kaca di kamar mandi. Perempuan berhijab itu berpose di depan cermin.

“Lemme take a bathub selfie first,” tulis Inara, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (9/7/2023).

Inara nampak anggun dengan hijab hitam dan blazer motif kotak-kotak. Ia juga mengenakan sepatu boot hitam yang makin memberi kesan edgy pada penampilannya.

Namun, Inara justru menuai hujatan karena posenya yang dinilai vulgar. Dalam unggahan itu, istri Virgoun Last Child ini terlihat mengangkat kaki ke bagian bathtub sehingga memperlihatkan sedikit bagian kakinya.