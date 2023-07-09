Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Selfie di Kamar Mandi, Dicibir Buka Aurat Sedikit-sedikit

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |14:30 WIB
Inara Rusli Selfie di Kamar Mandi, Dicibir Buka Aurat Sedikit-sedikit
Inara Rusli. (Foto: Instagram/@mommy_starla)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli mengundang pergunjingan netizen. Perempuan yang tengah proses cerai dengan Virgoun ini membuat heboh karena unggahan terbarunya.

Dalam unggahannya, Inara terlihat sedang melakukan mirror selfie di sebuah kaca di kamar mandi. Perempuan berhijab itu berpose di depan cermin.

“Lemme take a bathub selfie first,” tulis Inara, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (9/7/2023).

Inara nampak anggun dengan hijab hitam dan blazer motif kotak-kotak. Ia juga mengenakan sepatu boot hitam yang makin memberi kesan edgy pada penampilannya.

Namun, Inara justru menuai hujatan karena posenya yang dinilai vulgar. Dalam unggahan itu, istri Virgoun Last Child ini terlihat mengangkat kaki ke bagian bathtub sehingga memperlihatkan sedikit bagian kakinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123690/inara_rusli-IACa_large.jpg
Virgoun Punya Pacar Baru, Inara Rusli: Duh, Biarin Saja Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123684/inara_rusli-Fy8M_large.jpg
Inara Rusli Bongkar Kesepakatan dengan Virgoun soal Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/33/3122076/demi_anak_inara_rusli_dan_virgoun_rencanakan_buka_puasa_bersama-AkcC_large.jpg
Demi Anak, Inara Rusli dan Virgoun Rencanakan Buka Puasa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/33/3078698/inara_rusli-7ZKk_large.jpg
Alhamdulillah, Inara Rusli Dapat Restu Anak untuk Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/33/3077858/inara_rusli-P1a2_large.jpg
Inara Rusli Sedang Dekat dengan Seorang Pria, Siap Lepas Status Janda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077448/inara_rusli-n9ui_large.jpg
Kompaknya Inara Rusli dan Virgoun di Konser Anaknya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement