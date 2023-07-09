Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Dian Sastro Tak Ditegur Suami 2 Hari Hanya karena Potong Rambut

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |04:30 WIB
Cerita Dian Sastro Tak Ditegur Suami 2 Hari Hanya karena Potong Rambut
Dian Sastro. (Foto: Instagram/@therealdisastr)
A
A
A

JAKARTA - Dian Sastro mengungkap sikap sang suami, Maulana Indraguna Sutowo, tiap kali dirinya potong rambut. Rupanya, dia tak suka bila istrinya berambut pendek.

Menurut Dian, suaminya itu jadi cuek bila tiba-tiba dia memotong rambut. Bahkan, ia tak ditegur beberapa hari.

"Jadi, dia itu merasa gue jauh lebih cantik kalau rambutnya panjang. Setiap gue potong rambut, gue didiemin 2 hari," ujar Dian, dikutip dari program Tonight Show, Minggu (9/7/2023).

"Karena menurut dia cewe rambutnya harus panjang, lurus, hitam, udah stereotype dia seperti itu," sambungnya.

