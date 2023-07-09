Ditawar Rp70 Juta Per Malam, Adelia Ghisel Kapok Jadi DJ

JAKARTA - Adelia Ghisel sadar menjadi DJ banyak godaannya. Namun ia tak menyangka seringkali diganggu pria hidung belang karena dirinya bekerja sebagai DJ dan aktif di dunia malam.

Ia mengaku risih dengan banyak pria hidung belang. Ia mengaku kerap mendapatkan ajakan untuk melakukan cinta semalam. Bahkan mereka banyak yang menawarkan uang untuk bisa menjalin cinta.

"Sering banyak banget di-DM cowok-cowok yang nggak sopan. Ada yang DM ngajak jadi selingkuhan, ada yang nanyain harga semalam lah. Bahkan ada yang frontal pernah ditawari Rp70 juta semalam," ungkap Adelia.