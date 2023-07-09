Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ditawar Rp70 Juta Per Malam, Adelia Ghisel Kapok Jadi DJ

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |00:35 WIB
Ditawar Rp70 Juta Per Malam, Adelia Ghisel Kapok Jadi DJ
Adelia Ghisel Kapok Jadi DJ (Foto: IG Adelia)
A
A
A

JAKARTA - Adelia Ghisel sadar menjadi DJ banyak godaannya. Namun ia tak menyangka seringkali diganggu pria hidung belang karena dirinya bekerja sebagai DJ dan aktif di dunia malam.

Ia mengaku risih dengan banyak pria hidung belang. Ia mengaku kerap mendapatkan ajakan untuk melakukan cinta semalam. Bahkan mereka banyak yang menawarkan uang untuk bisa menjalin cinta.

"Sering banyak banget di-DM cowok-cowok yang nggak sopan. Ada yang DM ngajak jadi selingkuhan, ada yang nanyain harga semalam lah. Bahkan ada yang frontal pernah ditawari Rp70 juta semalam," ungkap Adelia.

Adelia Ghisel

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
