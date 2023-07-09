Dara Ayu Goyang Java Pop Festival 2023 Lewat Ikan Dalam Kolam

JAKARTA - Penyanyi dangdut Dara Ayu menjadi penampil pembuka di Java Pop Festival 2023 di hari kedua yang digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (9/7/2023).

Dara Ayu tampil sekitar pukul 17.00 WIB dengan membawakan 8 lagu. Di antaranya Ikan Dalam Kolam yang membuat penonton ikut berjoget mengikuti irama koplo.

Perempuan kelahiran Lumajang, Jawa Timur itu terlihat memakan pakaian serba pink mengajak para penonton untuk berjoget bersama.

"Joget bareng itu enak membakar stamina," ucap Dara Ayu di atas panggung.

Tak hanya membawakan lagu miliknya, biduan yang jago pencak silat ini turut mengcover lagu milik Mario G. Klau berjudul Semata Karenamu.