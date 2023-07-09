Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Happy Asmara di Hari ke-2 Java Pop Festival 2023, Siap Bikin Ambyar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |15:30 WIB
Happy Asmara di Hari ke-2 Java Pop Festival 2023, Siap Bikin Ambyar
Happy Asmara. (Foto: Instagram/@happy_asmara77)
JAKARTA - Java Pop Festival 2023 hari kedua siap digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu (9/7/2023). Festival musik pop Jawa ini akan menampilkan sejumlah musisi papan atas yang turut memeriahkan Java Pop Festival ini.

Ada Dara Ayu, Guyon Waton, Jogja Hip Hop Foundation, Nabila Maharani, dan Happy Asmara. Nantinya masing-masing dari mereka akan membawa delapan lagu andalannya.

Happy Asmara akan menjadi penampil pamungkas pukul 21.50 WIB. Ia siap membuat ambyar para penonton dengan penampilannya di Java Pop Festival.

Selain menyaksikan pertunjukan musik di panggung, penonton juga bisa mampir ke sejumlah spot foto yang instagramable serta menjajal beberapa kuliner yang ditawarkan di sana.

