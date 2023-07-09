Awal Mula Janita Gabriela Ikut The Voice dan Indonesian Idol

JAKARTA - Janita Gabriela merupakan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat The Voice dan Indonesian Idol. Sebelum mengikuti ajang tersebut di GTV dan RCTI, Janita memang hobi bernyanyi.

Namun siapa sangka, hobi tersebut awalnya adalah cara untuk mengejar hadiah.

"Jadi setelah kita merasakan nikmatnya mendapatkan uang yang dihasilkan dari kompetisi. Kita mulai memikirkan hal lain apa lagi yang dapat kita ambil manfaatnya,” ujarnya.

Usai ajang pencarian bakat, perjalanannya penuh lika-liku. Namun ia berhasil mencapai titik di mana ia bisa merilis lagunya sendiri.