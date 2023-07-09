Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Awal Mula Janita Gabriela Ikut The Voice dan Indonesian Idol

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |00:21 WIB
Awal Mula Janita Gabriela Ikut The Voice dan Indonesian Idol
Janita Gabriela (foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Janita Gabriela merupakan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat The Voice dan Indonesian Idol. Sebelum mengikuti ajang tersebut di GTV dan RCTI, Janita memang hobi bernyanyi.

Namun siapa sangka, hobi tersebut awalnya adalah cara untuk mengejar hadiah.

"Jadi setelah kita merasakan nikmatnya mendapatkan uang yang dihasilkan dari kompetisi. Kita mulai memikirkan hal lain apa lagi yang dapat kita ambil manfaatnya,” ujarnya.

Janita Gabriela

Usai ajang pencarian bakat, perjalanannya penuh lika-liku. Namun ia berhasil mencapai titik di mana ia bisa merilis lagunya sendiri.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
