Ikhlas, Happy Asmara Komentari Unggahan Pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita

JAKARTA - Happy Asmara turut menjadi perhatian netizen usai pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita. Seperti diketahui Denny Caknan adalah mantan kekasih Happy Asmara.

Sebelum resmi menikahi Bella Bonita, Denny Caknan disebut-sebut balikan dengan Happy Asmara. Namun kabar tersebut tidak benar dan Denny Caknan pun resmi menikah dengan Bella Bonita pada Jumat (7/7/2023).

Lewat akun Instagram pribadinya, Denny Caknan mengunggah foto pernikahannya dengan Bella Bonita. Ia mengaku terharu sekaligus merasa lega karena acara ijab kabul pernikahannya berjalan lancar.

Denny Caknan dan Bella Bonita Menikah, Happy Asmara: Aku Ikhlas

"Baru selesai menikah, lega! Terima kasih Tuhan dan terima kasih doanya untuk semua orang yang mendukung pernikahan ini. Saya terharu, senang, kegirangan lompat-lompat saking bahagianya," tulis Denny Caknan, Sabtu (8/7/2023).

"Ijab Kabul sudah terlaksana bersama keluarga dan sanak saudara. Bismillah resepsi ngunduh mantu di Ngawi digelar tanggal 18 Agustus 2023. Tunggu undangannya ya!" tambahnya.

Tak disangka, Happy Asmara ikut mengomentari unggahan tersebut. Penyanyi 23 tahun itu menyebut bahwa impian Denny sudah menjadi kenyataan

Happy pun berharap agar Denny Caknan dan Bella Bonita segera diberi keturunan.

"Cieeee impiannya jadi kenyataan. Selamat ya mas @denny_caknan dan @bellabonita_r.a semoga samawa. Cepet diberi momongan. Bismillah gusti Allah selalu saling menolong, dan lancar dalam melakukan semua Hal. Gassss Sepurane tenan ikiiii pokoke ditunggu launching e generasi selanjutnya kiiiih," tulis Happy Asmara di kolom komentar.