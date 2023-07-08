7 Potret Hot Awkarin saat Liburan, Full Pakai Bikini

JAKARTA - Kehidupan Karin Novilda alias Awkarin tak pernah luput dari sorotan publik. Gaya hidupnya sebagai selebgram, mulai dari kegiatan hingga penampilannya yang nyentrik selalu mencuri perhatian.

Karin kerap membagikan potret berpenampilan seksi melalui akun Instagram pribadinya. Perempuan kelahiran 29 November 1997 ini juga terbilang berani menggunakan bikini dalam kesempatan berliburnya.

Berikut ini Okezone hadirkan 7 potret Awkarin saat liburan yang menggunakan bikini, dilansir dari akun Instagram pribadinya.

1. Bersama Pacar





Karin dan sang kekasih, Jonathan Alden, tengah menikmati liburan di Filipina. Tampak sang selebgram mengenakan bikini two pieces bermotif garis-garis yang menampilkan lekuk tubuhnya.