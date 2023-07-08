Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Potret Hot Awkarin saat Liburan, Full Pakai Bikini

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |22:30 WIB
7 Potret Hot Awkarin saat Liburan, Full Pakai Bikini
Karin Novilda alias Awkarin. (Foto: Instagram/@narinkovilda)
A
A
A

JAKARTA - Kehidupan Karin Novilda alias Awkarin tak pernah luput dari sorotan publik. Gaya hidupnya sebagai selebgram, mulai dari kegiatan hingga penampilannya yang nyentrik selalu mencuri perhatian.

Karin kerap membagikan potret berpenampilan seksi melalui akun Instagram pribadinya. Perempuan kelahiran 29 November 1997 ini juga terbilang berani menggunakan bikini dalam kesempatan berliburnya.

Berikut ini Okezone hadirkan 7 potret Awkarin saat liburan yang menggunakan bikini, dilansir dari akun Instagram pribadinya.

1. Bersama Pacar


Karin dan sang kekasih, Jonathan Alden, tengah menikmati liburan di Filipina. Tampak sang selebgram mengenakan bikini two pieces bermotif garis-garis yang menampilkan lekuk tubuhnya.

Telusuri berita celebrity lainnya
