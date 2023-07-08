Review Film Indiana Jones 5, Penutupan Aksi Harrison Ford

JAKARTA - Disney kembali merilis film terbaru mereka, Indiana Jones and the Dial of Destiny. Film ini cocok menjadi tontonan spesial libur sekolah.

Film ini merupakan bagian ke lima dari waralaba Indiana Jones yang perdana tayang di tahun 1997. Film ini juga sukses dibintangi aktor legendaris Harrison Ford sebagai karakter Indiana Jones yang tak lagi muda.

Film dibuka dengan adegan Indy berkutat bersama para Nazi di tahun 1940-an. Indy dan sahabatnya Baz nekat mencuri barang antik dari kereta yang ditumpangi para Nazi tersebut.

Sayangnya, Indy tak mendapatkan barang antik yang ia inginkan. Sebagai gantinya, ia justru berhasil membawa pulang setengah potongan dari sebuah jam antik yang bisa membuka portal waktu ke masa lalu bila ditemukan bongkahan lainnya.

Cerita pun melompat ke latar belasan tahun pasca kejadian itu. Sosok Indy yang dulunya pemburu harta karun kini dikisahkan menjadi seorang pengajar yang hendak pensiun di masa tuanya.

Namun, ia justru bertemu dengan wanita yang merupakan anak dari sahabatnya Baz. Pertemuan itu berhasil membawa Indiana Jones kembali ke dunia luar dan berburu bagian jam antik tersebut sebelum jatuh ke tangan orang yang salah.

Indiana Jones 5 ini cukup menghibur dan menegangkan para penonton. Khas film Indiana Jones, penonton akan disuguhkan adegan gila yang bikin deg-degan dari sosok Indy selama berada di dunia luar.

Selain Harrison Ford, aktor Mad Mikkelsen juga epik memerankan villain dari film ini. Kejar-kejaran mereka pun dijamin bakal membuat penonton gemas dan terpukau.

BACA JUGA: