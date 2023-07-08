Sinopsis Film Batman Begins, Pertarungan Murid dan Guru demi Gotham City

JAKARTA - Sinopsis Film Batman Begins akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Batman Begins adalah film pahlawan super tahun 2005 yang disutradarai oleh Christopher Nolan dan ditulis oleh Nolan dan David S. Goyer.

Batman Begins dibintangi Christian Bale sebagai Bruce Wayne / Batman, dengan Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman, Cillian Murphy, Tom Wilkinson, Rutger Hauer, Ken Watanabe, dan Morgan Freeman di peran pendukung.

Film ini me-reboot serial film Batman, menceritakan kisah asal Bruce Wayne dari kematian orang tuanya hingga perjalanannya menjadi Batman dan perjuangannya untuk menghentikan Ra's al Ghul dan Scarecrow yang membuat chaos Gotham City.

Batman Begins mendapatkan ulasan positif. Rotten Tomatoes memberi Batman Begins peringkat persetujuan 84% berdasarkan 287 ulasan, dengan peringkat rata-rata 7,7/10.

Sinopsis Film Batman Begins

Perampok Joe Chill membunuh orang tua Bruce di depannya. Bruce yatim piatu dan kemudian dibesarkan oleh kepala pelayan keluarga, Alfred Pennyworth.

Empat belas tahun kemudian, Chill dibebaskan setelah bersaksi melawan bos mafia Carmine Falcone. Bruce bermaksud membunuh Chill untuk membalaskan dendam orang tuanya, tetapi salah satu pembunuh Falcone melakukannya terlebih dahulu.

Teman masa kecil Bruce, Rachel Dawes, memarahinya karena bertindak di luar sistem peradilan. Setelah menghadapi Falcone, yang mengatakan bahwa kekuatan sebenarnya berasal dari rasa takut, Bruce menghabiskan tujuh tahun berikutnya berkeliling dunia, berlatih dalam pertempuran dan membenamkan dirinya dalam dunia kriminal.

Di penjara Bhutan, dia bertemu Henri Ducard, yang merekrutnya ke League of Shadows, dipimpin oleh Ra's al Ghul. League of Shadows yakin Gotham tidak bisa diselamatkan dan berniat untuk menghancurkannya. Setelah menyelesaikan pelatihannya, Bruce menolak League of Shadows. Bruce menyelamatkan Ducard yang tidak sadarkan diri.

Bermaksud memerangi kejahatan, Bruce kembali ke Gotham dan tertarik pada perusahaan keluarganya, Wayne Enterprises, yang dipublikasikan oleh pengusaha William Earle. Pengarsip perusahaan Lucius Fox, teman ayah Bruce, mengizinkan Bruce mengakses teknologi pertahanan prototipe, termasuk bodysuit pelindung dan Tumbler (Batmobile), sebuah kendaraan lapis baja.

