Segini Bayaran Iko Uwais Membintangi Film Hollywood

JAKARTA - Iko Uwais menjadi salah satu aktor Indonesia yang mendunia. Dirinya telah membintangi berbagai macam judul film Hollywood, mulai dari Star Wars hingga Gi-Joe Snake Eyes.

Lantas berapakah bayaran Iko Uwais ketika membintangi film Hollywood. Tentunya bayaran tersebut jauh lebih besar dari uang yang diterima ketika membintangi film dalam negeri.

Dalam channel Youtube AH, suami Audy Uwais tersebut membocorkan honor yang ia terima. Minimal dirinya mendapatkan Rp14 miliar.

“Ya, di atas USD1 juta (Rp14,6 miliar) lah (per film). Lumayan,” ujar Iko Uwais dengan nada merendah di channel Youtube AH.

Tentunya angka tersebut tak didapatkannya secara instan. Dirinya pernah mendapatkan angka yang jaub lebih kecil ketika mengawali karier di dunia akting.

“Waktu baru jadi koreografer, cuma dibayar Rp21 juta untuk proyek selama 4 bulan,” ujar Iko.

