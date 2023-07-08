Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Keseruan Duet Pulung Agustanto dan Menteri Budi Karya Sumadi di Java Pop Festival 2023

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |23:01 WIB
Keseruan Duet Pulung Agustanto dan Menteri Budi Karya Sumadi di Java Pop Festival 2023
Java Pop Festival 2023 (Foto: MPI)
JAKARTA - Musisi dan pencipta lagu, Pulung Agustanto hadir di Java Pop Festival 2023 yang berlangsung di Stadion Madya, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (8/7/2023).

Sebagai promotor, Pulung Agustanto juga berkesempatan menjadi salah satu pengisi Java Pop Festival hari ini.

Sebelum memulai aksi panggungnya, Pulung Agustanto lebih dulu meresmikan gelaran Java Pop Festival dengan simbolis memukul djembe di atas panggung.

Java Pop Festival 2023

Tak sendiri, Pulung Agustanto juga ditemani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Sekretaris Kabinet Indonesia Pramono Anung.

Setelahnya, Pulung pun mengajak Budi Karya Sumadi untuk berduet lewat lagu Cendol Dawet karya mendiang Didi Kempot.

"Tadi pesan pak Menteri nggak mau pidato, kita tantang nyanyi aja kali ya," ujar Pulung Agustanto di panggung Java Pop Festival, Sabtu (8/7/2023).

Ratusan sobat ambyar pun bersorak ketika intro lagu tersebut mulai dimainkan.

