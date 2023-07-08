Wadah Musisi Koplo, Java Pop Festival Optimis Digelar Tiap Tahun

JAKARTA - Promotor Java Pop Festival, Pulung Agustanto, berencana menggelar hajatan musik koplo tersebut rutin setiap tahun. Musisi dan politisi itu menilai bahwa Java Pop Festival bakal menjadi wadah baru bagi seluruh musisi koplo di Tanah Air.

Pulung Agustanto optimis acara tersebut bisa dilaksanakan setiap tahunnya.

"Kepikirannya tahun lalu, semenjak lagu-lagu pop Jawa mulai dikenal, saya ingin memang musisi-musisi itu bisa main di GBK, kita coba angkat lebih tinggi lagi, tentu saya terimakasih kepada para sponsor yang sudah mendukung acara kita," ujar Pulung Agustanto di panggung Java Pop Festival, Sabtu (8/7/2023).

BACA JUGA: Menteri Budi Karya Sumadi hingga Pramono Anung Hadiri Java Pop Festival 2023

"Harapannya setiap tahun kita laksanakan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya ya baru pertama kali jadi promotor jadi masih banyak kekurangannya," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pulung juga menceritakan ihwalnya terjun sebagai promotor konser di usianya yang tak muda lagi.

Ia optimis bisa bersaing dengan promotor lain untuk memajukan industri musik Indonesia sebagai promotor musik.

"Ya gitu deh jadi sempat juga diprotes oleh keluarga saya kenapa sudah tua baru rekaman lagu. Ya pokoknya saya mau melakukan apa yang saya suka aja," tuturnya.

BACA JUGA: