Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Wadah Musisi Koplo, Java Pop Festival Optimis Digelar Tiap Tahun

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |21:01 WIB
Wadah Musisi Koplo, Java Pop Festival Optimis Digelar Tiap Tahun
Java Pop Festival 2023 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Promotor Java Pop Festival, Pulung Agustanto, berencana menggelar hajatan musik koplo tersebut rutin setiap tahun. Musisi dan politisi itu menilai bahwa Java Pop Festival bakal menjadi wadah baru bagi seluruh musisi koplo di Tanah Air.

Pulung Agustanto optimis acara tersebut bisa dilaksanakan setiap tahunnya.

"Kepikirannya tahun lalu, semenjak lagu-lagu pop Jawa mulai dikenal, saya ingin memang musisi-musisi itu bisa main di GBK, kita coba angkat lebih tinggi lagi, tentu saya terimakasih kepada para sponsor yang sudah mendukung acara kita," ujar Pulung Agustanto di panggung Java Pop Festival, Sabtu (8/7/2023).

Java Pop Festival 2023

"Harapannya setiap tahun kita laksanakan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya ya baru pertama kali jadi promotor jadi masih banyak kekurangannya," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pulung juga menceritakan ihwalnya terjun sebagai promotor konser di usianya yang tak muda lagi.

Ia optimis bisa bersaing dengan promotor lain untuk memajukan industri musik Indonesia sebagai promotor musik.

"Ya gitu deh jadi sempat juga diprotes oleh keluarga saya kenapa sudah tua baru rekaman lagu. Ya pokoknya saya mau melakukan apa yang saya suka aja," tuturnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/205/2843371/keseruan-duet-pulung-agustanto-dan-menteri-budi-karya-sumadi-di-java-pop-festival-2023-TkQQrYbyEF.jpg
Keseruan Duet Pulung Agustanto dan Menteri Budi Karya Sumadi di Java Pop Festival 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/205/2843359/menteri-budi-karya-sumadi-hingga-pramono-anung-hadiri-java-pop-festival-2023-Kn564DqAQw.jpg
Menteri Budi Karya Sumadi hingga Pramono Anung Hadiri Java Pop Festival 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/205/2843355/buka-gelaran-java-pop-festival-2023-evan-loss-sihir-sobat-ambyar-b6crV1Eo0u.jpg
Buka Gelaran Java Pop Festival 2023, Evan Loss Sihir Sobat Ambyar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/205/2843349/dibuka-hari-ini-java-pop-festival-2023-siap-bikin-ambyar-yHCVaEeHts.jpg
Dibuka Hari Ini, Java Pop Festival 2023 Siap Bikin Ambyar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/205/2843015/perjalanan-karier-10-line-up-java-pop-festival-2023-r6iDt5cgs7.jpg
Perjalanan Karier 10 Line-Up Java Pop Festival 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/205/3178381//eltasya_natasha-jRYz_large.JPG
Eltasya Natasha Kembali ke Studio, Siapkan Single Terbaru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement