Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Menteri Budi Karya Sumadi hingga Pramono Anung Hadiri Java Pop Festival 2023

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |20:39 WIB
Menteri Budi Karya Sumadi hingga Pramono Anung Hadiri Java Pop Festival 2023
Java Pop Festival 2023 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Gelaran Java Pop Festival 2023 baru saja diresmikan oleh promotor konser, Pulung Agustanto, di Stadion Madya, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (8/7/2023).

Dalam kesempatan tersebut, pemandu acara Java Pop Festival mengajak para sobat ambyar untuk menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Selaku promotor Java Pop Festival, Pulung Agustanto, langsung menaiki panggung megah untuk menyapa para sobat ambyar yang hadir hari ini.

Java Pop Festival 2023

Java Pop Festival hari ini juga kedatangan tamu spesial dari kalangan Menteri seperti Budi Karya Sumadi (Kementerian Perhubungan) dan Pramono Anung (Sekretaris Kabinet Indonesia).

Acara dilanjutkan dengan peresmian Java Pop Festival lewat aksi simbolis pemukulan djembe oleh ketiga figur publik tersebut. Aksi tersebut pun bertambah meriah dengan iringan kembang api.

Saat peresmian Java Pop Festival, Pulung Agustanto menjelaskan alasannya menggelar hajatan koplo tersebut.

"Kepikirannya tahun lalu, semenjak lagu-lagu pop Jawa mulai dikenal, saya pengin memang musisi-musisi itu bisa main di GBK, kita coba angkat lebih tinggi lagi, tentu saya terimakasih kepada para sponsor yang sudah mendukung acara kita," ujar Pulung Agustanto di panggung Java Pop Festival, Sabtu (8/7/2023).

Adapun gelaran Java Pop Festival merupakan konser musik pertama yang dipromotori Pulung Agustanto.

"Harapannya setiap tahun kita laksanakan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya ya baru pertama kali jadi promotor jadi masih banyak kekurangannya," ucapnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/205/2843371/keseruan-duet-pulung-agustanto-dan-menteri-budi-karya-sumadi-di-java-pop-festival-2023-TkQQrYbyEF.jpg
Keseruan Duet Pulung Agustanto dan Menteri Budi Karya Sumadi di Java Pop Festival 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/205/2843362/wadah-musisi-koplo-java-pop-festival-optimis-digelar-tiap-tahun-omj77avB1J.jpg
Wadah Musisi Koplo, Java Pop Festival Optimis Digelar Tiap Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/205/2843355/buka-gelaran-java-pop-festival-2023-evan-loss-sihir-sobat-ambyar-b6crV1Eo0u.jpg
Buka Gelaran Java Pop Festival 2023, Evan Loss Sihir Sobat Ambyar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/205/2843349/dibuka-hari-ini-java-pop-festival-2023-siap-bikin-ambyar-yHCVaEeHts.jpg
Dibuka Hari Ini, Java Pop Festival 2023 Siap Bikin Ambyar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/205/2843015/perjalanan-karier-10-line-up-java-pop-festival-2023-r6iDt5cgs7.jpg
Perjalanan Karier 10 Line-Up Java Pop Festival 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178480//farel_prayoga-1tEY_large.jpg
Kurang Yakin, Farel Prayoga Pilih Syahadat Ulang di Masjid Baiturrahman Aceh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement