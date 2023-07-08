Menteri Budi Karya Sumadi hingga Pramono Anung Hadiri Java Pop Festival 2023

JAKARTA - Gelaran Java Pop Festival 2023 baru saja diresmikan oleh promotor konser, Pulung Agustanto, di Stadion Madya, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (8/7/2023).

Dalam kesempatan tersebut, pemandu acara Java Pop Festival mengajak para sobat ambyar untuk menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Selaku promotor Java Pop Festival, Pulung Agustanto, langsung menaiki panggung megah untuk menyapa para sobat ambyar yang hadir hari ini.

Java Pop Festival hari ini juga kedatangan tamu spesial dari kalangan Menteri seperti Budi Karya Sumadi (Kementerian Perhubungan) dan Pramono Anung (Sekretaris Kabinet Indonesia).

Acara dilanjutkan dengan peresmian Java Pop Festival lewat aksi simbolis pemukulan djembe oleh ketiga figur publik tersebut. Aksi tersebut pun bertambah meriah dengan iringan kembang api.

Saat peresmian Java Pop Festival, Pulung Agustanto menjelaskan alasannya menggelar hajatan koplo tersebut.

"Kepikirannya tahun lalu, semenjak lagu-lagu pop Jawa mulai dikenal, saya pengin memang musisi-musisi itu bisa main di GBK, kita coba angkat lebih tinggi lagi, tentu saya terimakasih kepada para sponsor yang sudah mendukung acara kita," ujar Pulung Agustanto di panggung Java Pop Festival, Sabtu (8/7/2023).

Adapun gelaran Java Pop Festival merupakan konser musik pertama yang dipromotori Pulung Agustanto.

"Harapannya setiap tahun kita laksanakan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya ya baru pertama kali jadi promotor jadi masih banyak kekurangannya," ucapnya.

