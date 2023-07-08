Buka Gelaran Java Pop Festival 2023, Evan Loss Sihir Sobat Ambyar

JAKARTA - Java Pop Festival hari pertama telah digelar di Stadion Madya, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (8/7/2023). Evan Loss pun dipercaya membuka hajatan musik koplo tersebut sebagai penampil pertama.

Evan Loss tampil pada pukul 17.05 WIB. Ratusan sobat ambyar pun mulai memadati area panggung sejak lagu pembuka dimainkan.

"Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang buat nonton Java Pop Festival, tepuk tangan semuanya, dan tepuk tangan juga untuk Loss Mania," kata penyanyi yang bernama asli Stevanus Dwi Sanyoto tersebut di acara Java Pop Festival.

Evan Loss memilih tembang fenomenal Cendol Dawet yang dipopulerkan mendiang Didi Kempot sebagai suguhan pembuka.

Sontak penonton langsung merapat untuk menikmati aksi panggung penyanyi asal Yogyakarta itu.

Sejumlah tembang populer dibawakan Evan Loss untuk memeriahkan Java Pop Festival hari pertama seperti Top Topan dari Migbal GA, Mangku Purel ciptaan Nur Bayan, hingga lagu hits terbarunya berjudul WKWKWK.

Dalam kesempatan itu, Evan Loss juga membawakan lagu terbarunya berjudul Loro Ati Sejak Dini.