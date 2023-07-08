Dibuka Hari Ini, Java Pop Festival 2023 Siap Bikin Ambyar!

JAKARTA - Perhelatan Java Pop Festival 2023 dimulai hari ini! Festival musik Pop Jawa pertama di Indonesia ini akan digelar selama 2 hari di Stadion Madya, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada 8-9 Juli 2023.

Pada hari pertama perhelatannya, sobat ambyar akan dimanjakan dengan penampilan ciamik dari Woro Widowati, Pulung Agustanto, NDX A.K.A, Evan Loss, dan Ndarboy Genk. Menariknya, masing-masing penyanyi akan membawakan delapan lagu terbaik mereka.

Sementara pada hari kedua, Dara Ayu, Guyon Waton, Jogja Hip Hop Foundation, Nabila Maharani, dan Happy Asmara akan menyapa para penggemarnya. Bagaimana, sudah tidak sabar kan untuk bertemu mereka?

Tak hanya menawarkan panggung megah, Java Pop Festival 2023 juga menawarkan sejumlah titik Instagramable yang bisa digunakan untuk mengabadikan momen berharga. Salah satunya adalah instalasi Teddy Bear raksasa yang bisa menjadi spot foto unik.

Agar sobat ambyar tetap bersemangat sepanjang acara, Java Pop Festival 2023 juga menawarkan berbagai tenant dengan berbagai menu makanan dan minuman pilihan yang bisa dinikmati bersama teman.

Dua content creator terkemuka, Mario Ceasar dan Akbarry, dipercaya untuk memberikan energi dan keseruan mereka dalam festival musik tersebut. Sebagai host, Mereka akan memastikan festival musik itu berjalan seru dan tetap hidup.