Tutup Okezonekustik, Allan Andersen Perdengarkan 3 Single Baru

JAKARTA - Allan Andersen menjadi suguhan penutup panggung Okezonekustik yang digelar di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/7/2023) malam. Kesempatan itu digunakannya untuk memperkenalkan tiga lagu baru miliknya.

Allan membuka penampilannya dengan menyanyikan lagu Jalan yang Berbeda. Terinsipirasi dari kisah cintanya, lagu tersebut bercerita tentang perjalanan cinta yang harus terhalang perbedaan agama.

Penampilan Allan Andersen di panggung Okezonekustik kemudian dilanjutkan dengan membawakan lagu lainnya berjudul Dear AA. Lagu tersebut ditulisnya pada 2020, namun baru direkam belum lama ini.

"Seperti Jalan yang Berbeda, lagu Dear AA juga sebenarnya terinspirasi dari kehidupan pribadi aku. Meski belum resmi dirilis, semoga para Okezoners bisa tetap terhibur," ungkap Allan Andersen.

Allan menutup penampilannya pada Jumat malam, dengan melantunkan lagu Jalan Terbaiknya. Single ini bercerita tentang kisah cinta yang terpaksa kandas karena salah satu pihak memutuskan hubungan secara sepihak.

