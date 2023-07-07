7 Potret Mesra Donna Agnesia dan Darius Sinathrya setelah 16 Tahun Menikah

JAKARTA - Donna Agnesia dan Darius Sinathrya dikenal sebagai pasangan artis yang harmonis. Hampir tak pernah ada kabar miring yang menerpa rumah tangga mereka selama 16 tahun menikah.

Pasangan ini menikah pada 30 Desember 2006 ini sudah dikaruniai tiga anak. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran Lionel Nathan Sinathrya, Diego Andres Sinathrya, dan Quinesha Sabrina Sinathrya.

Berikut ini Okezone hadirkan 7 potret mesra Donna Agnesia dan Darius Sinathrya.

1. Santai Bersama





Donna Agnesia membagikan momennya bersama Darius Sinathrya di tempat tidur. Menurut Donna, cuaca hujan kala berada di Zurich, Swiss membuat mereka jadi mager dan memilih bersantai.