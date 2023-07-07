Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Potret Mesra Donna Agnesia dan Darius Sinathrya setelah 16 Tahun Menikah

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |23:30 WIB
7 Potret Mesra Donna Agnesia dan Darius Sinathrya setelah 16 Tahun Menikah
Donna Agnesia dan Darius Sinathrya. (Foto: Instagram/@darius_sinathrya)
A
A
A

JAKARTA - Donna Agnesia dan Darius Sinathrya dikenal sebagai pasangan artis yang harmonis. Hampir tak pernah ada kabar miring yang menerpa rumah tangga mereka selama 16 tahun menikah.

Pasangan ini menikah pada 30 Desember 2006 ini sudah dikaruniai tiga anak. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran Lionel Nathan Sinathrya, Diego Andres Sinathrya, dan Quinesha Sabrina Sinathrya.

Berikut ini Okezone hadirkan 7 potret mesra Donna Agnesia dan Darius Sinathrya.

1. Santai Bersama


Donna Agnesia membagikan momennya bersama Darius Sinathrya di tempat tidur. Menurut Donna, cuaca hujan kala berada di Zurich, Swiss membuat mereka jadi mager dan memilih bersantai.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/33/3137571/paus_leo_xiv-F0kY_large.jpg
Darius Sinathrya dan Donna Agnesia Antusias Sambut Paus Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/33/3132563/donna_agnesia-A4sF_large.jpg
Paus Fransiskus Meninggal Dunia, Donna Agnesia dan Darius Sinathrya Sampaikan Duka Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/33/3004332/timnas-indonesia-masih-berpeluang-tembus-olimpiade-donna-agnesia-jangan-disia-siakan-JpquLnhl8d.jpg
Timnas Indonesia Masih Berpeluang Tembus Olimpiade, Donna Agnesia: Jangan Disia-siakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/33/2986503/donna-agnesia-jawab-pertanyaan-soal-agama-usai-dikira-login-gegara-berhijab-VplBRyESv5.jpg
Donna Agnesia Jawab Pertanyaan Soal Agama Usai Dikira Login Gegara Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/17/33/2815334/donna-agnesia-langsung-video-call-anak-usai-timnas-indonesia-raih-medali-emas-NaCqOhYHBn.jpg
Donna Agnesia Langsung Video Call Anak Usai Timnas Indonesia Raih Medali Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/10/33/2796259/donna-agnesia-rasakan-sensasi-berbeda-rayakan-paskah-di-spanyol-7rh9Gh2Y4p.jpg
Donna Agnesia Rasakan Sensasi Berbeda Rayakan Paskah di Spanyol
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement