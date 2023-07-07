Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibu Jonas Rivanno Meninggal, Asmirandah: Mertua dan Oma Terbaik

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |23:00 WIB
Ibu Jonas Rivanno Meninggal, Asmirandah: Mertua dan Oma Terbaik
Jonas Rivanno dan sang ibu, Leonny Wattimena. (Foto: Instagram/@jonas.rivanno)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka datang dari pesinetron Jonas Rivanno. Sang ibu, Leonny Wattimena Pattipeilohy meninggal dunia pada hari ini, Jumat (7/7/2023).

Informasi mengenai kepergian ibunda Jonas Rivanno pertama kali diketahui dari unggahan istri Jonas Rivanno, Asmirandah

Mengunggah beberapa foto kenangan bersama ibu mertuanya, Asmirandah menuliskan ucapan terima kasih atas kebaikan yang dilakukan selama hidupnya yang mengisyaratkan bahwa ibu mertuanya itu telah berpulang. 

"Mama sayang.. Tuhan sayangg banget sama Mama. Terimakasih karena sudah menjadi Mama, Mama mertua dan Oma terbaik untuk kita semua. Terima kasih karena banyak mengajari andah hal-hal baik," tulis Asmirandah dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Jumat (7/7/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/33/3098634/asmirandah-iUET_large.jpg
Bahagianya Asmirandah Rayakan Ulang Tahun Putrinya yang Bertepatan dengan Hari Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/33/2944849/asmirandah-rayakan-anniversary-pernikahan-dan-ultah-sang-putri-tepat-di-hari-natal-2L0F2UHazo.jpg
Asmirandah Rayakan Anniversary Pernikahan dan Ultah Sang Putri Tepat di Hari Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/33/2944363/keseruan-asmirandah-jelang-rayakan-natal-di-new-york-fM4xMAhp9z.jpg
Keseruan Asmirandah Jelang Rayakan Natal di New York
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/33/2941439/potret-mesra-jonas-rivanno-dan-asmirandah-di-momen-natal-netizen-heboh-keluarga-idola-RcYDSS7PNK.jpg
Potret Mesra Jonas Rivanno dan Asmirandah di Momen Natal, Netizen Heboh: Keluarga Idola!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/10/33/2811637/asmirandah-sudah-beri-izin-chloe-main-gadget-di-usia-2-tahun-ini-alasannya-UgrSRE2kkr.jpg
Asmirandah Sudah Beri Izin Chloe Main Gadget di Usia 2 Tahun, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/07/33/2794807/jonas-rivanno-ungkap-ayah-mertua-masih-suka-bercanda-menjelang-tutup-usia-gak-mau-tunjukin-sakit-mi2GKqwqIl.jpg
Jonas Rivanno Ungkap Ayah Mertua Masih Suka Bercanda Menjelang Tutup Usia: Gak Mau Tunjukin Sakit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement