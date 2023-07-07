Ibu Jonas Rivanno Meninggal, Asmirandah: Mertua dan Oma Terbaik

JAKARTA - Kabar duka datang dari pesinetron Jonas Rivanno. Sang ibu, Leonny Wattimena Pattipeilohy meninggal dunia pada hari ini, Jumat (7/7/2023).

Informasi mengenai kepergian ibunda Jonas Rivanno pertama kali diketahui dari unggahan istri Jonas Rivanno, Asmirandah.

Mengunggah beberapa foto kenangan bersama ibu mertuanya, Asmirandah menuliskan ucapan terima kasih atas kebaikan yang dilakukan selama hidupnya yang mengisyaratkan bahwa ibu mertuanya itu telah berpulang.

"Mama sayang.. Tuhan sayangg banget sama Mama. Terimakasih karena sudah menjadi Mama, Mama mertua dan Oma terbaik untuk kita semua. Terima kasih karena banyak mengajari andah hal-hal baik," tulis Asmirandah dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Jumat (7/7/2023).