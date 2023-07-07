Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mayangsari Sebut Bambang Trihatmodjo Cinta Sejatinya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |07:30 WIB
Mayangsari Sebut Bambang Trihatmodjo Cinta Sejatinya
Mayangsari (Foto: Instagram)
JAKARTA - Artis senior Mayangsari mengaku mempercayai adanya cinta sejati. Ia bahkan meyakini bahwa Bambang Trihatmodjo adalah cinta sejatinya.

Hal itu diungkapkan langsung oleh artis 51 tahun ini saat berbincang dengan Melaney Ricardo. Dalam akun YouTube milik Melaney, ia pun merasa bahwa Bambang juga merasakan hal yang sama, bahwa dirinya adalah cinta sejatinya.

"Dan mohon maaf bukannya lagi ngedahuluin, ini yang terjadi sama aku dan mas Bambang (cinta sejati)," ujar Mayangsari.

Sementara itu, Mayangsari dan Bambang diketahui sudah menikah selama 23 tahun lamanya. Meski pernikahan mereka kerap dihujat masyarakat, keduanya hingga kini tetap menjalani rumah tangga mereka dengan harmonis dan tak pernah diterpa isu miring.

Mayangsari dan Bambang Triatmodjo

"Jadi kalau ditanya kenapa sih mas Bambang bisa sama Mayang. Kenapa sih Mayang bisa sama mas Bambang, ya mungkin ini jawabannya," jelas Mayangsari. 

