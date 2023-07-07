4 Artis Cantik Resmi Menjanda di 2023, Terbaru, Raihaanun

JAKARTA - Perceraian di kalangan selebriti kembali mewarnai tahun 2023. Sedikitnya ada 11 pasangan artis Indonesia yang memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai hingga Juli 2023 ini.

Beberapa diantaranya ada yang masih dalam proses perceraian. Sedangkan sisanya, telah resmi menjanda usai Pengadilan menggelar sidang putusan.

Berikut, artis cantik yang telah resmi menjanda di 2023:

1. Lia Ladysta

Pada 5 April 2023 kemarin, pedangdut Lia Ladysta resmi bercerai dari suaminya, Munawir Nadjib. Perceraiannya tersebut diketahui terjadi usai uang program kehamilan yang telah disiapkan oleh Lia dipakai sang mantan suami untuk melakukan judi online.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun memutus secara verstek perceraian antara Lia dengan Munawir. Usai bercerai, Lia bahkan sempat mengucapkan rasa bahagianya dengan mengunggah foto sambil tersenyum di depan PA Jaksel.

2. Aldila Jelita

Aldila Jelita telah resmi menyandang status janda usai gugatan perceraiannya terhadap Indra Bekti dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Majelis Hakim PA Jaksel sendiri diketahui memutus perceraiannya dengan Indra Bekti pada 17 April 2023 lalu.