Kenal Sejak SMP, Andra Ramadhan Ungkap Kebiasaan Ahmad Dhani yang Dibencinya

JAKARTA - Andra Ramadhan ungkap kebiasaan Ahmad Dhani yang dibencinya. Saling mengenal sejak SMP, membuat sang gitaris sangat paham betul akan karakteristik founder band Dewa 19 itu.

Kepada Vincent dan Desta, Andra Ramadhan mengungkapkan kebiasaan Ahmad Dhani yang dibencinya adalah cara bicaranya yang terlalu blakblakan. Dia selalu merasa bisa mengatakan apa yang dia suka atau tidak suka kepada orang lain.

“Terkadang, ada hal yang tak perlu diomongin ke orang. Nah, Dhani enggak bisa basa-basi orangnya. Misalnya, dia akan langsung bilang, ‘Baju lo jelek banget’,” kata sang gitaris dalam channel YouTube VINDES, pada 31 Desember 2021.

Pernyataan Andra Ramadhan tersebut kemudian diamini oleh Vincent Rompies dan Desta. Mantan personel Club Eighties itu juga menilai bahwa Ahmad Dhani bukan orang yang suka basa-basi.

Dalam kesempatan yang sama, Desta juga menyinggung pernyataan Ahmad Dhani yang menyatakan, membuat lagu baru cukup sulit. Andra menilai, hal itu diungkapkan Dhani karena menilai belum ada vokalis yang bisa setara Ari Lasso dan Once Mekel.