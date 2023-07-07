Boris Bokir Diduga Bercerai, Ibunda Oki Setiana Dewi Masuk Rumah Sakit di Makkah

JAKARTA - Komika Boris Bokir diduga sudah bercerai dari istrinya, Irma purba. Hal tersebut bahkan disampaikan langsung oleh sang komika dalam video yang tayang di KUY Entertainment secara tidak langsung.

Dalam video tersebut, Boris terlihat tengah mengobrol bersama seorang konten kreator yang akrab disapa Dedek Indi. Saat berbincang, Dedek Indi sempat menceritakan pengalamannya menjadi pramugari di salah satu maskapai penerbangan selama 4 tahun.

Penasaran di maskapai apa Indi bekerja, membuat pria 35 tahun ini beberapa kali melontarkan pertanyaan pada perempuan tersebut.

"Dulu tinggal jauh tuh ya, tol Kebon Jeruk lewat, tol Cikupa lewat. Pakai shuttle kalau berangkat? Komplek depan komplek pilot?," tanya Boris Bokir namun tak dijawab oleh Indi.

Saking banyaknya pengetahuan Boris terkait fasilitas yang didapatkan oleh pegawai dari maskapai, membuat kru dari KUY Entertainment pun heran. Apalagi banyak hal yang tidak banyak orang tahu terkait proses perekrutan pegawai maskapai, terutama pramugari, hingga akhirnya mendapat izin terbang.

Entah keceplosan atau tidak, Boris pun mengatakan bahwa dirinya mendapat pengetahun tersebut dari mantan istrinya. Ya, Irma Purba memang berprofesi sebagai seorang pramugari sebelum akhirnya menikah dengan Boris Bokir pada 2017 lalu.

"Mantan bini saya pramugari, makanya tahu," ucap Boris Bokir.

Sementara itu, kabar kurang menyenangkan datang dari keluarga kakak beradik Oki Setiana Dewi dan Ria Ricis. Pasalnya, ibu mereka Yunifah Lismawati kembali dilarikan ke rumah sakit dan harus mendapat perawatan di ruang ICU. Sebelumnya, sang ibu sempat dilarikan ke rumah sakit ketika rombongan ingin bergegas menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf.

Mulanya, Oki Setiana Dewi mengunggah foto suasana kota Makkah dengan keterangan foto yang mencurahkan perasaannya dimana terasa begitu sendu lantaran ia harus mensolatkan jenazah jamaah haji untuk yang kesekian kalinya.

"Hari ini hati saya sendu. Haji kali ini memang penuh cerita. Senja ini untuk yang kesekian kalinya selesai sholat, kami mensolatkan para jenazah. Dua kali. Ya, panggilan solat jenazah selama haji ini selalu dua kali. Entah berapa banyak hambaNya yang telah kembali kepadaNya di tanah suci dalam proses haji ini," tulis Oki Setiana Dewi, dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Kamis (6/7/2023).