HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Takut Terlaku Aktif di Medsos, Nikita Willy: Aku Orangnya Baperan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |03:24 WIB
Takut Terlaku Aktif di Medsos, Nikita Willy: Aku Orangnya Baperan
Nikita Willy akui takut terlalu aktif di media sosial. (Foto: Instagram/@nikitawilyofficial94)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Willy blakblakan mengaku takut terlalu aktif di media sosial. Padahal, akun Instagram @nikitawillyofficial94 milik ibu satu anak ini sudah memiliki 12,2 juta follower.  

Alasannya, dia khawatir konten yang diunggahnya justru menuai kritik warganet. “Aku orangnya baperan. Takut kepikiran saja kalau ada komentar negatif, jadinya bete,” ujarnya dalam YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, pada 30 Juni 2023.

Nikita Willy mengaku, pernah dituding ‘pencitraan’ oleh warganet ketika berbagi teknik parenting di media sosial. “Mungkin ada yang bilang, kalau aku ingin terlihat sebagai ibu yang paling bagus atau bagaimana,” katanya menambahkan.

Pernyataan istri Indra Priawan itu kemudian diunggah ulang akun gosip @lambegosiip di Instagram. Beberapa netizen mengapresiasi sikap Nikita yang tak arogan dalam menanggapi kritik warganet.

Nikita Willy akui takut terlalu aktif di media sosial. (Foto: Instagram/@nikitawillyofficial94)

“Salut sama Niki. Padahal dibandingkan komentar negatif, lebih banyak tanggapan positif. Dia tetap merasa tidak angkuh dan arogan, seakan-akan paling benar,” ujar seorang warganet.

Halaman:
1 2
