HOME CELEBRITY MUSIK

Nahdira Suri Ajak Penonton Menggalau di Okezonekustik

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |22:40 WIB
Nahdira Suri Ajak Penonton Menggalau di Okezonekustik
Nadira Suri. (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Nadhira Suri turut mengisi acara Okezonekustik di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2023). Dipandu oleh Laras Tahira, acara ini disajikan untuk menghibur para Zoners yang hadir.

Nahdira Suri menjadi penampil kedua dengan membawakan tiga buah lagu. Salah satunya adalah lagu yang bernuansa galau, yaitu "Seperti Kau Minta" karya Chrisye.

"Lagu ini aku sangat suka dari Mas Chrisye, kita lahir tanpa kekurangan apapun, itu privilege. Kebayang nggak orang yang dicintai dan berusaha mencintai tetapi kalau Tuhan meminta gimana. Biasanya lagu ini membuat hati terkoyak-koyakan dan aku menyanyi lagu ini menahan airmata," ujar Nahdira Suri menceritakan lagu dibawakan.

Tak berhenti disitu, penyanyi jebolan X Factor Indonesia ini membawakan lagu karyanya sendiri berjudul "Ceritakan Padaku". Mengisahkan tentang penerimaan bahwa hidup dan manusia tidak sempurna. Kejadian-kejadian buruk secara acak bisa menimpa siapa saja.

Lewat lagu ini, Nahdira mengaku terinspirasi dari sebuah berita yang heboh akhir-akhir ini. Sayangnya ia tidak menjelaskan secara detail, berita menghebohkan publik tersebut.

Telusuri berita celebrity lainnya
