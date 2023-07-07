Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

5 Lagu Indonesia yang Populer di Mancanegara

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |00:30 WIB
5 Lagu Indonesia yang Populer di Mancanegara
Stephanie Poetri, 5 Lagu Indonesia yang Populer di Mancanegara (Foto: IG Stephanie)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 5 lagu Indonesia yang populer di mancanegara akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Hal ini menunjukkan, industri musik Indonesia berkembang ke arah positif, ketika karyanya dinikmati pasar dunia.

Masifnya perkembangan teknologi terutama media sosial, semakin memudahkan karya musik Indonesia bersaing di pasar global.

Berikut, 5 lagu Indonesia yang populer di mancanegara.

1. To the Bone - Pamungkas

Pamungkas, 5 Lagu Indonesia yang Populer di Mancanegara

Pamungkas mendapatkan perhatian besar ketika lagu To The Bond berhasil meraih perhatian pendengar musik Indonesia dan dunia. Lagunya berhasil masuk Top 50 Spotify Indonesia dan perlahan merangsek masuk TOp 50 Global.

2. I Love You 3000 - Stephanie Poetri

Stephanie Poetri

Pada 3 Juni 2019, ia merilis lagu "I Love You 3000" yang ia tulis sendiri, terinspirasi dari film Marvel, Avengers: Endgame. Dalam waktu kurang lebih satu bulan lagu tersebut viral, video musik lagu itu sampai September 2019 telah diputar lebih dari 30 juta kali dan 28 juta kali di Spotify.

Lagu I Love You 3000 meraih posisi teratas di Global Viral 50 Spotify menyalip lagu Lalala dari y2k-bbno$ dan The Git Up dari Blanco Brown. Lagu tersebut juga menempati posisi kedua setelah Señorita dari Camila Cabello dan Shawn Mendes di Indonesia Top 50 Spotify. Lagu tersebut juga masuk 50 besar viral Spotify di Malaysia, Thailand, Singapura, hingga Taiwan

