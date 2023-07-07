Advertisement
MUSIK

Aruma Siapkan Kejutan di Panggung We The Fest

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |01:01 WIB
Aruma Siapkan Kejutan di Panggung We The Fest
Aruma siapkan kejutan di We The Fest (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Aruma mendapatkan perhatian dari pendengar musik Tanah Air ketika menghadirkan lagu Muak dan Ekspektasi. Atas torehan tersebut, Aruma kemudian bakal tampil di We The Fest 2023.

Tampil di We The Fest 2023, Aruma merasa bangga. Dirinya tak menyangka bisa tampil di event besar tersebut.

 Aruma Siapkan Kejutan di Panggung We The Fest

“Wah, aku benar-benar excited untuk itu (perform). Kalau biasanya aku datang sebagai penonton, sekarang sebagai performer. Tentunya ini di luar Ekspektasi aku,” ujar Aruma.

Aruma yang sebelumnya hadir sebagai penonton kini sebagai penampil. Baginya, manggung kali ini selain menarik untuknya, juga pas dengan momen perilisan lagu baru Ekspektasi, yang menurutnya cocok untuk dibawakan ketika live nanti, sambil melihat reaksi pengunjung.

