Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Venna Melinda Komitmen Bangun Rumah Aspirasi

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 06 Juli 2023 |22:32 WIB
Venna Melinda Komitmen Bangun Rumah Aspirasi
Venna Melinda bangun rumah aspirasi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Venna Melinda kembali maju sebagai Bacaleg melalui Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dengan daerah pemilihan Dapil Jawa Timur VI meliputi Blitar, Kediri hingga Tulungagung.

Dengan wilayah cukup luas, Venna berniat membangun rumah Aspirasi Venna Melinda dan Media Center. Tujuannya dapat menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat, selama ini belum dikoordinir dengan baik oleh Anggota DPR RI sebelum-sebelumnya.

"Nanti ada lagi, kalau dulu saya di Dapil Kabupaten Kediri dari 2014 - 2018 (rumah aspirasi) ada di kabupaten Kediri, Kabupaten Banyakan, ada di Kesamben sekarang kita cari Kediri juga untuk bisa bikin rumah aspirasi jadi apapun itu perjuangkan," ujar Venna Melinda kepada MNC Portal Indonesia (MPI) saat ditemui di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2023).

Ibunda Verrell Bramasta ini membeberkan, sebelumnya terdapat satu rumah aspirasi serta beberapa media center. Namun hal itu bisa diperbanyak, jika dirinya terpilih sebagai Anggota DPR RI mewakili Dapil Jawa Timur VI meliputi Blitar, Kediri hingga Tulungagung.

"Satu dulu karena cukup besar nanti, kalau udah kepilih makanya aku kayak punya media-media center tetapi ada staf, kalau DPR RI harus ada staf di Dapil. Dua orang inilah yang selalu ke sekolah jemput bola perwakilan dari Bu Venna, panjenengan apa yang harus disampaikan masyarakat," jelas Venna Melinda.

Bahkan dirinya telah bertekad keras, dengan memetakan daerah-daerah di Kediri belum memiliki rumah-rumah aspirasi. Harapannya bisa dibangun, agar dirinya dapat menyerap aspirasi-aspirasi sebanyak mungkin dari dapil pemilihannya.

"Makanya dua periode saya sudah bikin peta Desa mana udah, Kecamatan udah, dusun mana. Inikan belum-belum jadi harus kita datangi," ucapnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159145/venna_melinda-LVuj_large.jpg
Venna Melinda Pasrah Belum Dapat Jodoh Lagi di Usia 53 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135515/verrell_bramasta-jLIJ_large.jpg
Venna Melinda Restui Verrell Bramasta Menikah Tahun Ini: Dia Sudah Matang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/33/3124929/venna_melinda-BscC_large.jpg
Kesan Venna Melinda Pertama Kali Bertemu Fuji: Menyenangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/33/3084907/venna_melinda-bK18_large.jpg
Venna Melinda Akhirnya Temukan Alamat Ferry Irawan, Impian Cerai Segera Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014413/venna-melinda-berharap-dapat-kasih-sayang-dari-anak-lewat-cara-sederhana-dqUbAXdAFI.jpg
Venna Melinda Berharap Dapat Kasih Sayang dari Anak Lewat Cara Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014334/venna-melinda-berharap-verrell-bramasta-bisa-tiru-sikapnya-saat-jadi-anggota-dpr-2dXdaazgxr.jpg
Venna Melinda Berharap Verrell Bramasta Bisa Tiru Sikapnya saat Jadi Anggota DPR
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement