Venna Melinda Komitmen Bangun Rumah Aspirasi

JAKARTA - Venna Melinda kembali maju sebagai Bacaleg melalui Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dengan daerah pemilihan Dapil Jawa Timur VI meliputi Blitar, Kediri hingga Tulungagung.

Dengan wilayah cukup luas, Venna berniat membangun rumah Aspirasi Venna Melinda dan Media Center. Tujuannya dapat menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat, selama ini belum dikoordinir dengan baik oleh Anggota DPR RI sebelum-sebelumnya.

"Nanti ada lagi, kalau dulu saya di Dapil Kabupaten Kediri dari 2014 - 2018 (rumah aspirasi) ada di kabupaten Kediri, Kabupaten Banyakan, ada di Kesamben sekarang kita cari Kediri juga untuk bisa bikin rumah aspirasi jadi apapun itu perjuangkan," ujar Venna Melinda kepada MNC Portal Indonesia (MPI) saat ditemui di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2023).

Ibunda Verrell Bramasta ini membeberkan, sebelumnya terdapat satu rumah aspirasi serta beberapa media center. Namun hal itu bisa diperbanyak, jika dirinya terpilih sebagai Anggota DPR RI mewakili Dapil Jawa Timur VI meliputi Blitar, Kediri hingga Tulungagung.

"Satu dulu karena cukup besar nanti, kalau udah kepilih makanya aku kayak punya media-media center tetapi ada staf, kalau DPR RI harus ada staf di Dapil. Dua orang inilah yang selalu ke sekolah jemput bola perwakilan dari Bu Venna, panjenengan apa yang harus disampaikan masyarakat," jelas Venna Melinda.

Bahkan dirinya telah bertekad keras, dengan memetakan daerah-daerah di Kediri belum memiliki rumah-rumah aspirasi. Harapannya bisa dibangun, agar dirinya dapat menyerap aspirasi-aspirasi sebanyak mungkin dari dapil pemilihannya.

"Makanya dua periode saya sudah bikin peta Desa mana udah, Kecamatan udah, dusun mana. Inikan belum-belum jadi harus kita datangi," ucapnya.

