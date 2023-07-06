Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata Coco Lee, Penyanyi OST Mulan yang Meninggal karena Bunuh Diri

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 06 Juli 2023 |23:01 WIB
Biodata Coco Lee, Penyanyi OST Mulan yang Meninggal karena Bunuh Diri
Biodata Coco Lee, Penyanyi OST Mulan yang meninggal karena bunuh diri (Foto: IG Coco Lee)
JAKARTA - Ferren "Coco" Lee adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, penari, dan aktris Amerika kelahiran Hong Kong. Ia memulai kariernya di Hong Kong dan kemudian diperluas ke Taiwan dan internasional.

Coco Lee telah merilis 18 album studio, dua album live, dan lima album kompilasi, termasuk album berbahasa Inggris pertamanya, Just No Other Way.

Bintang Mulan Coco Lee Meninggal Dunia Akibat Bunuh Diri 



Popularitasnya semakin bersinar ketika singlenya, Do You Want My Love, mendapat perhatian internasional, masuk 50 besar tangga lagu US Billboard Dance Club Play dan Australian Singles Chart.

Coco Lee kemudian membawakan "A Love Before Time" dari Crouching Tiger, Hidden Dragon di Academy Awards ke-73, menjadi orang Tionghoa Amerika pertama yang tampil di Academy Awards.

Coco Lee meninggal dunia akibat bunuh diri di usia 48 tahun, pada 5 Juli 2023. Kabar duka tersebut diumumkan kakak perempuan mendiang, Carol dan Nancy Lee, lewat Instagram dan Facebook.

Coco Lee melakukan percobaan bunuh diri pada 2 Juli 2023. Pelantun Reflection itu kemudian dilarikan ke rumah sakit di mana dia sempat mengalami koma sebelum akhirnya meninggal dunia.

Carol dan Nancy menjelaskan, mendiang mengalami depresi selama bertahun-tahun. Dan kondisinya semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir.

