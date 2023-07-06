Gisella Anastasia Akui Tak Bahagia Cerai dari Gading Marten

JAKARTA - Gisella Anastasia kembali menjadi perbincangan publik usai videonya ketika tengah berbincang dengan Merry Riana viral. Pada kesempatan itu, mantan istri Gading Marten ini tampak membeberkan alasannya melayangkan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Januari 2019 silam.

Dalam video yang beredar, pelantun Cara Lupakanmu ini menyebut bahwa dirinya memilih berpisah dari Gading lantaran ingin mencari kebahagiaan. Sayangnya, setelah 4 tahun resmi berpisah dari Gading, kebahagiaan yang diidam-idamkan oleh ibu satu anak ini tak kunjung didapatkannya.

"Sampai suatu hari aku ngerasa tuh gak damai banget gak nyaman banget karena hubungan itu kayak ribut mulu, ini worst dari apa yang aku pikirin, kok ini gak menyenangkan banget," ujar Gisel dalam YouTube milik Merry Riana.

"Aku tuh mikirnya waktu mau pisah dulu itu pengin punya kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia.Tapi ini kok nggak bahagia ternyata ya," lanjutnya.

Lebih lanjut, bintang film Laundry Show ini mengaku bersyukur lantaran kehidupannya saat ini bisa disebut cukup baik. Namun sayang, hal itu masih belum cukup untuk membuatnya bahagia.

Menariknya, Gisel sampai berpikir bahwa keputusannya untuk berpisah dari Gading kala itu tidak sepenuhnya benar.

"Padahal kerjaan aman, anak lucu dan pintar, tapi kok nggak happy ya? Berarti ada yang salah nih," ucapnya sambil tertawa.