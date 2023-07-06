Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gisella Anastasia Akui Tak Bahagia Cerai dari Gading Marten

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |18:30 WIB
Gisella Anastasia Akui Tak Bahagia Cerai dari Gading Marten
Gisella Anastasia (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Gisella Anastasia kembali menjadi perbincangan publik usai videonya ketika tengah berbincang dengan Merry Riana viral. Pada kesempatan itu, mantan istri Gading Marten ini tampak membeberkan alasannya melayangkan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Januari 2019 silam.

Dalam video yang beredar, pelantun Cara Lupakanmu ini menyebut bahwa dirinya memilih berpisah dari Gading lantaran ingin mencari kebahagiaan. Sayangnya, setelah 4 tahun resmi berpisah dari Gading, kebahagiaan yang diidam-idamkan oleh ibu satu anak ini tak kunjung didapatkannya.

"Sampai suatu hari aku ngerasa tuh gak damai banget gak nyaman banget karena hubungan itu kayak ribut mulu, ini worst dari apa yang aku pikirin, kok ini gak menyenangkan banget," ujar Gisel dalam YouTube milik Merry Riana.

"Aku tuh mikirnya waktu mau pisah dulu itu pengin punya kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia.Tapi ini kok nggak bahagia ternyata ya," lanjutnya.

Lebih lanjut, bintang film Laundry Show ini mengaku bersyukur lantaran kehidupannya saat ini bisa disebut cukup baik. Namun sayang, hal itu masih belum cukup untuk membuatnya bahagia.

Gisella Anastasia dan Gading Marten

Menariknya, Gisel sampai berpikir bahwa keputusannya untuk berpisah dari Gading kala itu tidak sepenuhnya benar.

"Padahal kerjaan aman, anak lucu dan pintar, tapi kok nggak happy ya? Berarti ada yang salah nih," ucapnya sambil tertawa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158890/gisella_anastasia-wmC4_large.jpg
Cinta Brian Ulang Tahun, Gisel Tulis Pesan Romantis Penuh Makna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151567/gisella_anastasia-OZg1_large.jpg
Dapat Restu, Gisel Ungkap Kedekatan Gempi dan Cinta Brian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/33/3141592/roy_marten-ar36_large.jpg
Gisella Anastasia Pilih Cinta Brian, Roy Marten: Itu Hak Dia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/33/3139034/gisella_anastasia-sviC_large.jpg
Biodata dan Agama Gisella Anastasia, Artis Cantik yang Pamer Pacar Brondong di Nikahan Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/33/3138444/gisella_anastasia_dan_cinta_brian-EC8D_large.jpg
Gisella Anastasia Go Public dengan Cinta Brian, Ramai Cibiran Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/33/3137957/gisella_anastasia-mNhj_large.jpg
Gisella Anastasia Salting Kepergok Gandeng Cinta Brian di Pernikahan Luna Maya: Ketahuan Deh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement